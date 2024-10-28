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«اللوفر أبوظبي» يدعم الباحثين الدوليين

«اللوفر أبوظبي» يدعم الباحثين الدوليين
29 أكتوبر 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلق متحف اللوفر أبوظبي برنامج الزمالات والمنح الجديد، لتعزيز البحث الرائد في مجالَي الفن والتاريخ من خلال توجيه الدعوة إلى الباحثين وخبراء المتاحف من جميع أنحاء العالم لنيل هذه المنح، لافتاً إلى أن باب التقديم مفتوح حالياً وحتى 10 يناير المقبل، وسيتم الإعلان عن الذين جرى اختيارهم في مارس 2025.
ويهدف البرنامج إلى تحفيز الأفكار الإبداعية، وتيسير الحوار بين الثقافات، واكتشاف رؤى جديدة على الساحة الفنية العالمية، ويحصل المشاركون في الزمالات قصيرة الأمد على منحة 85,000 درهم، بينما يحصل المشاركون في الزمالات طويلة الأمد على منحة 245,000 درهم، وفي عام 2025، سيطلق البرنامج منحاً مؤسسية بين اللوفر أبوظبي والمؤسسات الثقافية الأخرى.

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