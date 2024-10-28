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التعليم والمعرفة

محمد الشرقي: الفنون الإنسانية تشكل هويَّة المجتمعات

محمد الشرقي خلال اللقاء (وام)
29 أكتوبر 2024 01:00

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتب سموه بالديوان الأميري، فريق مسرح الفجيرة، برئاسة عبدالله السويدي، رئيس مجلس إدارة المسرح، بمناسبة فوزهم بجائزتين في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، ومهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما.
وأكد سموه أهمية الفنون الإنسانية بأنواعها كافة في تشكيل هوية المجتمعات والنهوض بها، منوهاً باهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتعزيز المشهد الثقافي عامة والمسرحي خاصة، عبر احتضان المبدعين، ودعم المواهب الوطنية، وتعزيز مكانة الدولة على الساحة الثقافية العالمية.
وهنّأ سموه فريق مسرح الفجيرة الفائزين بجائزة أفضل موسيقى تصويرية عن مسرحية «فراشات» في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، وجائزة ثاني أفضل عمل متكامل عن مسرحية «قطرة» في مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، داعياً إياهم إلى مواصلة مسيرة الإبداع، وتقديم أعمال مميزة تسهم في إثراء المشهد المسرحي والتعبير عن القيم الإنسانية المشتركة بين شعوب العالم.
من جانبه، أعرب عبدالله السويدي، رئيس مجلس إدارة مسرح الفجيرة، عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه المستمر للفنون والثقافة، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو نتيجة تعاون وتفاني جميع أعضاء الفريق في تقديم أرقى المستويات.
حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
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