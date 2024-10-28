انطلاق النسخة 10 من «مهرجان الحرف والصناعات التقليدية» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تُنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي النسخة العاشرة من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية في سوق القطارة بالعين، خلال الفترة من 29 أكتوبر ولغاية 17 نوفمبر 2024، في إطار سعيها إلى صون الموروث الثقافي الإماراتي، والحفاظ على المهارات والمعارف المرتبطة بالحرف التراثية، من خلال تسليط الضوء عليها لضمان نقلها إلى الأجيال الصاعدة.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «ونحن نحتفل اليوم بمرور عقد من الزمن على انطلاقة مهرجان الحرف والصناعات التقليدية، نؤكد التزامنا في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بصون موروثنا الثقافي وإرثنا الغني، إلى جانب الحفاظ على الممارسات التقليدية والحرف اليدوية، سعياً إلى تعزيز مشاعر الفخر والانتماء بين الأجيال الشابة وضمان استدامتها للأجيال القادمة. ندعو الجميع إلى زيارة المهرجان ليعيشوا تجربة غامرة في رحاب الحرف اليدوية التقليدية ما يمكّنهم من التعرّف عن كثب إلى التقنيات الفنية التي تتوارثها الأجيال وتكشف في نفس الوقت عن عمق الممارسات التراثية وخصوصيتها. واليوم، يُجسد المهرجان مساعي الدائرة الدؤوبة في الحفاظ على تراثنا المعنوي والترويج له على اعتباره ركيزة أساسية من ركائز استراتيجيتنا الثقافية الطموحة وعنصراً أساسياً في حياتنا المُعاصرة. فمن خلال دعم الحرفيين الإماراتيين وصقل مهاراتهم نحن نسهم في حماية الحرف التقليدية التي تروي لنا الكثير عن ثقافة دولة الإمارات وموروثها الإنساني العريق».



برنامج غني

يشارك في المهرجان الحرفيون التقليديون، والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بالمحافظة على الحرف والصناعات التقليدية وإنتاجها وتطويرها، وكذلك المؤسسات التربوية والتعليمية.

وتحفل نسخة هذا العام من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية ببرنامج غني من العروض الفنية الشعبية التقليدية والحرفية والألعاب التفاعلية الممتعة للكبار والمسابقات وورش العمل التعليمية حول التراث والموروث الثقافي للشباب.

وتشمل فعاليات المهرجان السوق الذي يقدّم مجموعة متنوّعة من الحِرَف التقليدية والأعشاب الطبية وأدوات الصقارة والقهوة العربية والديكورات والمأكولات الإماراتية والملابس التقليدية وغيرها، ومن خلال الجلسات الصباحية التي يعدّها البرنامج، سيتمكّن الطلاب من استكشاف الحرف اليدوية التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر جولات مع مرشدين يتاح لهم من خلالها التعمّق في خبايا السدو والتلّي والفخار وصناعة الحبال.

كما يتيح المهرجان لزواره فرصة زيارة معرض «العين، نبض أبوظبي» الذي يلقي الضوء على إبداعات لفنانين مقيمين في دولة الإمارات مستوحاة من المعالم الشهيرة في منطقة العين.

كما يشهد مهرجان الحرف والصناعات التقليدية أمسيات موسيقية مميّزة.



التبادل الثقافي

وإلى جانب تسليط الضوء على الحرف التقليدية، يعمل المهرجان بشكل وثيق مع العائلات التي تنشط في هذا المجال من خلال دعمها ومساعدتها على التكيّف مع متطلّبات السوق المتجددة.

كما يسعى إلى إتاحة فرصة وظيفية جديدة لهؤلاء الحرفيين، وتوفير الموارد والأدوات اللازمة لهم لتشجيعهم على الابتكار في منتجاتهم.

وعلى هامش فعاليات المهرجان، يقدّم مركز القطارة للفنون «برنامج السويعية» الذي يحتفي بالمرأة الإماراتية وإسهاماتها البارزة في إثراء الحرف اليدوية.