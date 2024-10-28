الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

انطلاق النسخة 10 من «مهرجان الحرف والصناعات التقليدية» اليوم

انطلاق النسخة 10 من «مهرجان الحرف والصناعات التقليدية» اليوم
29 أكتوبر 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
انطلاق أعمال «الحوار الإماراتي الإفريقي»
خالد بن محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى سنغافورة

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تُنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي النسخة العاشرة من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية في سوق القطارة بالعين، خلال الفترة من 29 أكتوبر ولغاية 17 نوفمبر 2024، في إطار سعيها إلى صون الموروث الثقافي الإماراتي، والحفاظ على المهارات والمعارف المرتبطة بالحرف التراثية، من خلال تسليط الضوء عليها لضمان نقلها إلى الأجيال الصاعدة.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «ونحن نحتفل اليوم بمرور عقد من الزمن على انطلاقة مهرجان الحرف والصناعات التقليدية، نؤكد التزامنا في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بصون موروثنا الثقافي وإرثنا الغني، إلى جانب الحفاظ على الممارسات التقليدية والحرف اليدوية، سعياً إلى تعزيز مشاعر الفخر والانتماء بين الأجيال الشابة وضمان استدامتها للأجيال القادمة. ندعو الجميع إلى زيارة المهرجان ليعيشوا تجربة غامرة في رحاب الحرف اليدوية التقليدية ما يمكّنهم من التعرّف عن كثب إلى التقنيات الفنية التي تتوارثها الأجيال وتكشف في نفس الوقت عن عمق الممارسات التراثية وخصوصيتها. واليوم، يُجسد المهرجان مساعي الدائرة الدؤوبة في الحفاظ على تراثنا المعنوي والترويج له على اعتباره ركيزة أساسية من ركائز استراتيجيتنا الثقافية الطموحة وعنصراً أساسياً في حياتنا المُعاصرة. فمن خلال دعم الحرفيين الإماراتيين وصقل مهاراتهم نحن نسهم في حماية الحرف التقليدية التي تروي لنا الكثير عن ثقافة دولة الإمارات وموروثها الإنساني العريق».

برنامج غني
يشارك في المهرجان الحرفيون التقليديون، والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بالمحافظة على الحرف والصناعات التقليدية وإنتاجها وتطويرها، وكذلك المؤسسات التربوية والتعليمية.
وتحفل نسخة هذا العام من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية ببرنامج غني من العروض الفنية الشعبية التقليدية والحرفية والألعاب التفاعلية الممتعة للكبار والمسابقات وورش العمل التعليمية حول التراث والموروث الثقافي للشباب.
وتشمل فعاليات المهرجان السوق الذي يقدّم مجموعة متنوّعة من الحِرَف التقليدية والأعشاب الطبية وأدوات الصقارة والقهوة العربية والديكورات والمأكولات الإماراتية والملابس التقليدية وغيرها، ومن خلال الجلسات الصباحية التي يعدّها البرنامج، سيتمكّن الطلاب من استكشاف الحرف اليدوية التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر جولات مع مرشدين يتاح لهم من خلالها التعمّق في خبايا السدو والتلّي والفخار وصناعة الحبال.
كما يتيح المهرجان لزواره فرصة زيارة معرض «العين، نبض أبوظبي» الذي يلقي الضوء على إبداعات لفنانين مقيمين في دولة الإمارات مستوحاة من المعالم الشهيرة في منطقة العين.
كما يشهد مهرجان الحرف والصناعات التقليدية أمسيات موسيقية مميّزة.

التبادل الثقافي
وإلى جانب تسليط الضوء على الحرف التقليدية، يعمل المهرجان بشكل وثيق مع العائلات التي تنشط في هذا المجال من خلال دعمها ومساعدتها على التكيّف مع متطلّبات السوق المتجددة.
كما يسعى إلى إتاحة فرصة وظيفية جديدة لهؤلاء الحرفيين، وتوفير الموارد والأدوات اللازمة لهم لتشجيعهم على الابتكار في منتجاتهم.
وعلى هامش فعاليات المهرجان، يقدّم مركز القطارة للفنون «برنامج السويعية» الذي يحتفي بالمرأة الإماراتية وإسهاماتها البارزة في إثراء الحرف اليدوية.

الموروث الإماراتي
ولي عهد أبوظبي
محمد خليفة المبارك
الحرف التقليدية
الحرف اليدوية
الحرف الإماراتية
خالد بن محمد بن زايد
دائرة الثقافة والسياحة
الإمارات
الموروث الثقافي
مهرجان الحرف والصناعات التقليدية
الحرف التراثية
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب وهاريس يواصلان سباقاً قابلاً لكل الاحتمالات
29 أكتوبر 2024
فلسطينيون يتجمعون للحصول على الخبز في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
ضغوط أميركية في مفاوضات الدوحة للاتفاق على هدنة في غزة
29 أكتوبر 2024
نظام الانتخابات الرئاسية.. معقد وفريد في الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
نظام الانتخابات الرئاسية.. معقد وفريد في الولايات المتحدة
29 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©