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التعليم والمعرفة

أسرار كتابة روايات التشويق في «الشارقة للكتاب»

أسرار كتابة روايات التشويق في «الشارقة للكتاب»
29 أكتوبر 2024 21:59

الشارقة (الاتحاد) يستعد معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ43 لتقديم تجربة جديدة لأول مرة، من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة محجوزة مسبقاً تتناول عناصر مختلف أنواع الكتابة الإبداعية لقصص وروايات الإثارة والتشويق والجريمة، حيث تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك أسرار بناء الشخصيات، وتقنيات الحوار، وكيفية بناء الحبكة الدرامية. وستتاح للمشاركين في تلك الورش فرصة التفاعل مع كبار الكتاب العرب والأجانب، وتوسيع آفاقهم الإبداعية، واكتشاف مواهبهم الكامنة. وتأتي هذه الورش، التي تمتد على مدار ثلاثة أيام لورش اللغة العربية ويوم واحد لـ«الإنجليزية»، ضمن فعاليات المعرض الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، وتتضمن مجموعة متنوعة من الجلسات التدريبية المهنية والعملية التي يقدمها نخبة من أبرز الكُتاب العرب والأجانب، بدءاً من كتابة قصص التشويق مع الكاتب والروائي المصري أحمد مراد، وورشة التحرير الأدبي مع الكاتب أحمد عبدالمجيد، وصولاً إلى عوالم أدب الجريمة «كيف يعمل عقل القاتل المتسلسل»، مع الكاتبة الأميركية إيزابيلا مالدونادو، وموضوع «التعافي عن طريق الكلمات» مع الشاعرة روبي كور، و«روح الفن والتشويق في الكتابة الإبداعية» مع تيس جريتسين، و«إتقان فن التحرير» مع الكاتبة دينيس لارسن.
 

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