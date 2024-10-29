الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

المركز الثقافي بعجمان يكرّم المشاركين في المخيم الصيفي

المركز الثقافي بعجمان يكرّم المشاركين في المخيم الصيفي
29 أكتوبر 2024 22:04

عجمان (وام) 
نظّم المركز الثقافي الإبداعي بعجمان، التابع لوزارة الثقافة، حفلاً لتكريم المتطوعين والمنظمين المشاركين، في نجاح المخيم الصيفي لعام 2024 برعاية وحضور الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان.ويأتي هذا التكريم، في إطار حرص المركز الثقافي الإبداعي بعجمان، على دعم وتعزيز روح العطاء والعمل الجماعي بين المشاركين، تقديراً لدورهم الفاعل، في تحقيق الأهداف الثقافية والتعليمية للمخيم الصيفي.
وقام الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي بتسليم الدروع التقديرية وشهادات الشكر، للمتطوعين والمنظمين، تقديراً لجهودهم الكبيرة، في إنجاح المخيم الصيفي.

أخبار ذات صلة
العين يودع كأس القارات للأندية أمام الأهلي المصري بثلاثية
الإمارات تدين قرار الكنيست بحظر نشاط «الأونروا»
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
العين يودع كأس القارات للأندية أمام الأهلي المصري بثلاثية
الرياضة
العين يودع كأس القارات للأندية أمام الأهلي المصري بثلاثية
اليوم 23:10
الإمارات تدين قرار الكنيست بحظر نشاط «الأونروا»
علوم الدار
الإمارات تدين قرار الكنيست بحظر نشاط «الأونروا»
اليوم 22:52
نسائية دبي تنظم ملتقى «قيم الثاني»
التعليم والمعرفة
نسائية دبي تنظم ملتقى «قيم الثاني»
اليوم 22:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©