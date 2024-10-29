المركز الثقافي بعجمان يكرّم المشاركين في المخيم الصيفي

عجمان (وام)

نظّم المركز الثقافي الإبداعي بعجمان، التابع لوزارة الثقافة، حفلاً لتكريم المتطوعين والمنظمين المشاركين، في نجاح المخيم الصيفي لعام 2024 برعاية وحضور الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان.ويأتي هذا التكريم، في إطار حرص المركز الثقافي الإبداعي بعجمان، على دعم وتعزيز روح العطاء والعمل الجماعي بين المشاركين، تقديراً لدورهم الفاعل، في تحقيق الأهداف الثقافية والتعليمية للمخيم الصيفي.

وقام الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي بتسليم الدروع التقديرية وشهادات الشكر، للمتطوعين والمنظمين، تقديراً لجهودهم الكبيرة، في إنجاح المخيم الصيفي.