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اختتام «دبي لمسرح الشباب 15» وتكريم مبدعيه

اختتام «دبي لمسرح الشباب 15» وتكريم مبدعيه
29 أكتوبر 2024 22:17

دبي (الاتحاد)
اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» فعاليات «مهرجان دبي لمسرح الشباب» في نسخته الـ 15، التي نظمتها على مدار 7 أيام، بحفل شهد تكريم مبدعي المسرح، وذلك على خشبة مسرح «ندوة الثقافة والعلوم في الممزر بدبي»، التي استضافت 7 عروض مسرحية ملهمة تعكس في مضامينها تطلعات المجتمع وقضاياه المختلفة، قدمتها فرق مسرح العين، ومسرح جمعية أبوظبي للفنون، وفرقة جمعية دبا للثقافة والفنون، ومسرح خورفكان للفنون، وفرقة ربع قرن للمسرح وفنون العرض، ومسرح دبي الأهلي، ومسرح دبي الوطني.
وحضر حفل التكريم الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، والدكتور صلاح القاسم، مستشار في «دبي للثقافة»، وعدد من الفنانين والمسرحيين الذين شهدوا عرضاً موسيقياً مميزاً قدمه عازف البيانو الإماراتي راشد المرزوقي، البالغ من العمر 13 عاماً.

شخصية العام 
 احتفت «دبي للثقافة» بالفنانة القديرة رزيقة طارش بمنحها جائزة «شخصية العام المسرحية»، تقديراً لعطائها ومسيرتها الفنية، ومساهماتها في الارتقاء بالحركة الفنية والمسرحية المحلية، وشهد الحفل أيضاً تكريم أعضاء لجنة تحكيم النسخة الـ 15 التي ترأستها الفنانة سميرة أحمد، وضمت في عضويتها الدكتور خالد البناي، والفنان والمخرج فيصل عبد الله الدرمكي، إلى جانب أعضاء لجنة المشاهدة التي ضمت الفنان مرعي الحليان، والفنان والمخرج عبدالله مسعود، والفنان والمخرج علي جمال، كما أشادت الهيئة بالجهود التي بذلها المتطوعون، طيلة أيام المهرجان، وساهموا في إنجاح فعالياته المختلفة، حيث عكسوا بحيويتهم قيم المشاركة والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، عبر إرشاد الجمهور والرد على استفساراتهم.

تكريم المبدعين
وتُوِّجت مسرحية «جيران القمر» لفرقة مسرح دبي الوطني في المهرجان بخمس جوائز، على رأسها جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل سينوغرافيا، وأفضل إخراج شبابي حصل عليها المخرج عبد الله المهيري، وأفضل مؤثرات موسيقية نالها عبد العزيز الخميس، وكذلك أفضل ممثلة شابة فازت بها الفنانة خولة عبد السلام، فيما نال عرض «يرجى عدم الاتصال» لفرقة مسرح العين جائزة الابتكار في الفن الأدائي، بينما حصل الفنان عبدالله خليل على جائزة أفضل ممثل شاب عن دوره فيها وجاءت جائزة أفضل موهبة من نصيب الفنانة نوال محمد عن دورها في مسرحية «علة بلا دواء» لفرقة ربع قرن للمسرح، وحصلت مسرحية «عزلة» لفرقة جمعية دبا للثقافة والفنون على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، إضافة إلى جائزة أفضل تأليف شبابي حصل عليها حمد الظنحاني.

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