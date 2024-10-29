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نسائية دبي تنظم ملتقى «قيم الثاني»

نسائية دبي تنظم ملتقى «قيم الثاني»
29 أكتوبر 2024 22:37

دبي (وام)
نظمت جمعية النهضة في دبي، عبر إدارة الفعاليات الدينية والثقافية، ملتقى «قيم الثاني» تحت شعار «صناعة المحتوى وتأثيره على الأسرة».ويهدف الملتقى إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة استناداً إلى أجندة دبي الاجتماعية 33 وخطة مجتمع دبي للعقد القادم، كما يتماشى مع مبادئ «الأسرة أساس الوطن» والمبدأ الثامن من مبادئ الخمسين، الذي يركز على الحفاظ على القيم الإماراتية والثقافة والهوية الوطنية.
وأكدت الدكتورة عائشة المغربي، مديرة إدارة الفعاليات الدينية والثقافية، أن الملتقى يهدف لتعزيز الهوية الوطنية وبناء التوافق القيمي في صناعة المحتوى بين أفراد الأسرة، كما يشدد على توجيه السلوك الإيجابي في المجتمع ومواجهة التحديات القيمية في النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجاء الشعار ليتماشى مع توجهات التنمية المستدامة وصورة الأسرة كقاعدة للوطن، مع التأكيد على تقديم فعاليات تزيد من الوعي المجتمعي لتحقيق حياة سعيدة وآمنة.
وتضمنت الفعاليات ثلاث جلسات، الأولى بعنوان «دور الأسرة في توجيه صناع المحتوى» قدمها سيف الذهب، صانع محتوى، والثانية بعنوان «تأثير صناعة المحتوى على الأسرة» للدكتورة ابتسام العوضي، مديرة كلية الدراسات العليا بشرطة دبي، والجلسة الثالثة كانت بعنوان «نموذج لصُناع محتوى إيجابي» وقدمتها سميحة آل علي، مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

نسائية دبي
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