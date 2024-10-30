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التعليم والمعرفة

خبراء: تغير المناخ يجعل درجات الحرارة أكثر فتكاً

موضوعية
30 أكتوبر 2024 09:39

حذر تقرير جديد أعده مجموعة من الأطباء وخبراء الصحة من أن تغير المناخ الناجم عن انبعاثات الوقود، يرفع درجات الحرارة إلى مستويات جديدة خطيرة كما يفاقم مشكلة الجفاف والأمن الغذائي.

وتشير درجات الحرارة القياسية لعام 2023، وهو العام الأكثر سخونة على الإطلاق، إلى أن الشخص العادي سيشهد 50 يوما أكثر من درجات الحرارة الخطيرة مقارنة بما كان سيشهده لولا تغير المناخ، وفقا لتقرير لانسيت كاونت داون، وهو تقرير سنوي يعتمد على عمل العشرات من الخبراء والمؤسسات الأكاديمية ووكالات الأمم المتحدة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية.

ووفقاً للتقرير، فإنه لولا تغير المناخ لكان الباحثون توقعوا ارتفاع هذا العدد بمقدار 65 بالمئة فقط عن تسعينيات القرن العشرين.
وقالت مارينا بيلين رومانيلو المديرة التنفيذية للانسيت كاونتداون "من عام لآخر، تزداد الوفيات المرتبطة مباشرة بتغير المناخ".
وأضافت "الحرارة لا تؤثر فقط على معدل الوفيات وزيادة الوفيات، بل وتزيد أيضا من الأمراض والاعتلالات المرتبطة بالتعرض للحرارة".

وحذر المشاركون في كتابة التقرير أيضا من أن تغير المناخ يجعل الوضع الغذائي غير مستقر.
وبسبب تعرض ما يصل إلى 48 بالمئة من مساحة الأرض في العالم لظروف الجفاف الشديد في العام الماضي. قال الباحثون إن نحو 151 مليون شخص جدد سيعانون من انعدام الأمن الغذائي نتيجة لذلك، مقارنة بالسنوات من 1981 إلى 2010.

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كما أثرت الأمطار الغزيرة في العام الماضي على ما يقرب من 60 بالمئة من الأراضي، مما تسبب في حدوث فيضانات ورفع مخاطر تلوث المياه أو انتشار الأمراض المعدية.

المصدر: وكالات
الأمن الغذائي
ارتفاع
المناخ
ارتفاع درجات الحرارة
التنمية المستدامة
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