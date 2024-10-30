«السوربون أبوظبي» تحتفي بتخريج الدفعة الـ 13 من برنامج إدارة الوثائق والأرشيف

أبوظبي (وام)

احتفت جامعة السوربون أبوظبي، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، بتخريج الدفعة الـ 13 من برنامج الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف، والتي ضمت 23 طالباً من أبرز المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في خطوة مهمة تعزز مسيرتهم المهنية، وتعكس التزام دولة الإمارات بتطوير الكفاءات في مجال الحوكمة الرقمية وإدارة السجلات.

شهد حفل التخريج عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، والبروفيسورة ناتالي مارسيال براز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، وعدد من المسؤولين.

وأكد آل علي أهمية الشهادة المهنية في إثراء معارف المنتسبين إليها؛ نظراً لاتساع نطاقها والتحاق عدد من المشاركين فيها من دول الخليج العربي، حيث ظهرت نتائجها الإيجابية جلية في عمل خريجي الدورات السابقة وتميزهم.

وأشار إلى الدور المهم لبرنامج الشهادة المهنية في تقديم العلوم الأرشيفية الحديثة والمتطورة التي تسهم في إثراء مجتمعات المعرفة، وتوجه بالتهنئة إلى الخريجين، وحثهم على أداء مسؤولياتهم الوطنية في الحفاظ على الوثائق التي تتشكل منها أرشيفاتنا، وتحتفظ بتاريخنا المجيد وتراثنا العريق باعتبارها أمانة وطنية.

وقالت البروفيسورة براز، إن برنامج الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف، المقدم بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، يعكس التزام جامعة السوربون أبوظبي بتأهيل المتخصصين لإدارة وحفظ السجلات الهامة بكفاءة عالية، وتتوافق خبرة الخريجين في هذا المجال بشكل وثيق مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء حكومة رقمية فعالة تعطي الأولوية لتعزيز إمكانية الوصول والشفافية.

وأوضحت أن الدفعة شملت خريجين من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وهو ما يعكس التزامنا بتعزيز التميز الأكاديمي، وتأهيل جيل جديد يتمتع بالكفاءة اللازمة لإرساء مستقبل مشرق على مستوى المنطقة، متوجهة بالتهنئة لجميع الخريجين الذين ستشكل معارفهم إضافة مميزة لمجال إدارة الأرشيف في دولة الإمارات والمنطقة.

وضمت الدفعة نخبة من الكوادر المتخصصة في العديد من الجهات الحكومية الرئيسية، بما فيها مطارات أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشبكة أبوظبي للإعلام، وصندوق أبوظبي للتقاعد، ودائرة التمكين الحكومي، والأرشيف والمكتبة الوطنية، وديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، ووكالة الإمارات للفضاء، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشركة نفط البحرين، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية.

وكانت الجامعة نظمت بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، برنامجاً تدريبياً مكثفاً استمر ستة أسابيع، وجمع بين الجانب النظري والتدريب العملي، وتلقى المشاركون تدريباً عملياً مكثفاً في مركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف والمكتبة الوطنية، حيث صقلوا مهاراتهم تحت إشراف نخبة من الخبراء، ليكونوا مؤهلين للعب دور قيادي في مجال إدارة الأرشيف والسجلات.