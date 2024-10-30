قصائد الحنين والخسارات في بيت الشعر بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

في إطار فعاليات منتدى الثلاثاء، أقيمت مساء يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أمسية شعرية في المقر الجديد لبيت الشعر في الشارقة، وشارك في الأمسية الشاعر د.محمد العثمان، والشاعرة د.أماني الزعيبي، والشاعر أحمد عبد الغني، وقدمتها الإعلامية د. جيهان إلياس، وحضرها الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير بيت الشعر، إضافة إلى جمهور من محبي الشّعر، والشعراء والنقاد والإعلاميين.

بدأت الأمسية مع الإعلامية جيهان إلياس التي قدمت أسمى معاني الشكر إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على هداياه التي لا تنقطع للمشهد الشعري، واعتبرت أن بيت الشعر هو ملاذ لكل الباحثين عن الجمال والإبداع وقيم الحياة.

وافتتح القراءات الشاعر أحمد عبد الغني، فقرأ نصاً حمل إيقاعات التغني بالحنين والمرأة والحب، واستخدم فيه انعكاس مرايا الأنا على الحياة، وعلى القصيدة وأحزان الفراق والوداع.

بعد ذلك، قرأت الشاعرة أماني الزعيبي قصيدة بعنوان «الوقوفُ على ضفّةِ الرّيح»، تزينت بإيحاءات الشعر والحب، وكانت أقرب إلى البوح والمناجاة.

كما قرأت نصاً آخر تحت عنوان «أجراس الكنايات»، سافرت به إلى عوالم الذات والحوار الداخلي، وقدمت فيه صوراً تعكس القلق الذي ينتاب الشاعرة.

واختتم القراءات الشاعر د.محمد العثمان، الذي قرأ نصاً بعنوان «العابرون من المجاز»، نسج فيه صوراً محملة بأسئلة الحب والشعر والحنين.

وقرأ في الأخير نصوصاً طرق فيها أبواب استذكار الحزن والوطن، واستحضر ضمنه ملامحاً من التاريخ العربي وشخصياته، إضافة إلى دلالات عن الموت والانتماء والخسارات.

وفي ختام الأمسية، كرّم الشاعر محمد البريكي، الشعراء ومقدمة الأمسية.