الأربعاء 30 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

صدور ملحمة «مانسيرة» لـ عادل خزام

غلاف الكتاب
30 أكتوبر 2024 19:14

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الناشر الأسبوعي» تتناول الجانب الشعري لدى صاحبة «نوبل 2024»
«معزوفات شعرية» مرتقبة بـ 6 لغات في «الشارقة للكتاب 2024»

في إطار مشروع شعري فريد من نوعه على مستوى العالم، أطلق الشاعر عادل خزام، ملحمة شعرية عالمية تحت عنوان «مانسيرة»، قام بتأليفها بشكلٍ جماعي، بالتعاون مع 86 شاعراً وشاعرة من أكثر من 50 دولة حول العالم. ليدوّنوا شعراً ما يمكن وصفه بـ «السيرة الإنسانية» في حدث يُعد الأول من نوعه وحجمه على مستوى تاريخ الشعر العالمي، وذلك بهدف تقديم نص شعري كوني يعبّر عن هواجس الإنسان المعاصر، آماله، وأحلامه، في ظل التحديات التي يواجهها في القرن الـ 21.
صدرت النسخة العربية عن دار التكوين بفرعها الجديد في الشارقة، وقد اختار الشاعر عادل خزام معرض الشارقة الدولي للكتاب لإطلاق هذا المشروع، تقديراً ووفاءً لهذا الصرح الثقافي العالمي الذي يحتضن كل ثقافات العالم.
وفي معرض تقديمه للكتاب قال خزام: يتركب عنوان القصيدة الملحمية من دمج كلمتي «Man» الإنجليزية التي تعني الإنسان، وكلمة «سيرة» العربية التي تشير إلى السيرة الذاتية للبشر، مضيفاً أن هذه الملحمة تحمل شكلاً شعرياً جديداً يتمثل في التنويع اللانهائي لأشكال وأساليب الكتابة الشعرية والسردية والقصص والشذرات والمقاطع القصيرة والفقرات التقريرية المباشرة والإيحاءات الرمزية، بما يجعلنا أمام تجربة مختلفة وجديدة كلياً في معمارها النصّي والبلاغي.
وهي في الوقت نفسه، تكشف عن قدرة اللغة اللانهائية على التعبير بأساليب حتى وإن كانت متضادة في شكلها، إلّا أنها يمكن أن تندمج فنياً لتوليد نص جديد، وبأفق مفتوح على الاكتشاف في ممارسة الكتابة الأدبية. والأجمل أنّ هذه التجربة تنهل من كل لغات العالم لتنتج نصاً شعرياً عالمياً قادراً على التعبير عن إنسان اليوم.
شارك في تأليف هذا العمل نخبة من أبرز شعراء العالم اليوم.
ويعمل خزام على متابعة إصدار الكتاب بأبرز لغات العالم، ومن بينها قيد التحضير حتى الآن، الإنجليزية والإسبانية والصينية.

عادل خزام
الشعر
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
الإمارات تحتفي بالذكرى السنوية لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة
علوم الدار
الإمارات تحتفي بالذكرى السنوية لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة
اليوم 21:10
شراكات استراتيجية تعزز مكانة معرض الشارقة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
شراكات استراتيجية تعزز مكانة معرض الشارقة الدولي للكتاب
اليوم 20:24
الحداد لـ 3 أيام على ضحايا الفيضانات المدمرة في إسبانيا
الأخبار العالمية
الحداد لـ 3 أيام على ضحايا الفيضانات المدمرة في إسبانيا
اليوم 20:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©