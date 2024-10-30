صدور ملحمة «مانسيرة» لـ عادل خزام

الشارقة (الاتحاد)

في إطار مشروع شعري فريد من نوعه على مستوى العالم، أطلق الشاعر عادل خزام، ملحمة شعرية عالمية تحت عنوان «مانسيرة»، قام بتأليفها بشكلٍ جماعي، بالتعاون مع 86 شاعراً وشاعرة من أكثر من 50 دولة حول العالم. ليدوّنوا شعراً ما يمكن وصفه بـ «السيرة الإنسانية» في حدث يُعد الأول من نوعه وحجمه على مستوى تاريخ الشعر العالمي، وذلك بهدف تقديم نص شعري كوني يعبّر عن هواجس الإنسان المعاصر، آماله، وأحلامه، في ظل التحديات التي يواجهها في القرن الـ 21.

صدرت النسخة العربية عن دار التكوين بفرعها الجديد في الشارقة، وقد اختار الشاعر عادل خزام معرض الشارقة الدولي للكتاب لإطلاق هذا المشروع، تقديراً ووفاءً لهذا الصرح الثقافي العالمي الذي يحتضن كل ثقافات العالم.

وفي معرض تقديمه للكتاب قال خزام: يتركب عنوان القصيدة الملحمية من دمج كلمتي «Man» الإنجليزية التي تعني الإنسان، وكلمة «سيرة» العربية التي تشير إلى السيرة الذاتية للبشر، مضيفاً أن هذه الملحمة تحمل شكلاً شعرياً جديداً يتمثل في التنويع اللانهائي لأشكال وأساليب الكتابة الشعرية والسردية والقصص والشذرات والمقاطع القصيرة والفقرات التقريرية المباشرة والإيحاءات الرمزية، بما يجعلنا أمام تجربة مختلفة وجديدة كلياً في معمارها النصّي والبلاغي.

وهي في الوقت نفسه، تكشف عن قدرة اللغة اللانهائية على التعبير بأساليب حتى وإن كانت متضادة في شكلها، إلّا أنها يمكن أن تندمج فنياً لتوليد نص جديد، وبأفق مفتوح على الاكتشاف في ممارسة الكتابة الأدبية. والأجمل أنّ هذه التجربة تنهل من كل لغات العالم لتنتج نصاً شعرياً عالمياً قادراً على التعبير عن إنسان اليوم.

شارك في تأليف هذا العمل نخبة من أبرز شعراء العالم اليوم.

ويعمل خزام على متابعة إصدار الكتاب بأبرز لغات العالم، ومن بينها قيد التحضير حتى الآن، الإنجليزية والإسبانية والصينية.