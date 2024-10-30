شراكات استراتيجية تعزز مكانة معرض الشارقة الدولي للكتاب

الشارقة (وام)

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب قائمة رعاة وشركاء الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يحتفي بالتنوع الثقافي العالمي خلال الفترة من 6 حتى 17 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، ويقدم برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة الثقافية والجلسات النقاشية والحوارية وورش العمل التفاعلية، ويعرض مجموعة واسعة من أحدث الإصدارات العربية والعالمية.ويحظى المعرض الذي يرفع هذا العام شعار «هكذا نبدأ» بدعم نخبة من رواد قطاعات استثمارية واقتصادية وتنموية منهم «اتصالات من إي أند» الراعي الرسمي، و«هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون» الشريك الإعلامي الرسمي و«مركز إكسبو الشارقة» الشريك الاستراتيجي إلى جانب «مجموعة المروان» و«مجموعة بيئة» و«أرادَ» و«بنك الاستثمار» و«سكيبلي»، حيث يسهم كلٌ من هؤلاء الشركاء في تعزيز مكانة المعرض كمنصة عالمية رائدة تحتفي بالثقافة وتدعم الابتكار وتعزز من أهمية القراءة.

وتوفر «اتصالات من إي آند» أحدث حلول الاتصالات والخدمات الرقمية المبتكرة في الدولة مما عزز مكانتها المتميزة في مشهد الاتصالات والتحول الرقمي في حين تعنى «هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون» بتنمية القطاع الإعلامي في الإمارة، وتطوير الكوادر الإعلامية الوطنية، أما «مركز إكسبو الشارقة»، يُعد واحداً من أقدم مراكز المعارض في الإمارة والدولة الذي عزز مكانة الشارقة على خريطة صناعة المعارض الدولية ويحتضن كبرى المعارض والمهرجانات الدولية السنوية. وتتضمن قائمة الرعاة والشركاء «مجموعة المروان» المتخصصة عالمياً في مجالي الإنشاءات والعقارات في رعاية جائزة ترجمان التي تحتفي بالترجمات المتميزة للأدب والأعمال الثرية وتعمل على تعزيز التفاهم بين الثقافات المختلفة.

وتنضم مجموعة بيئة كشريك للاستدامة خلال المعرض لريادتها في مجال الابتكار البيئي لتعزيز توجهات المعرض على تعزيز مفاهيم الاستدامة والمبادرات الخضراء، وتشارك مجموعة أرادَ المطور العقاري الرائد كشريك في التنمية، ويأتي بنك الاستثمار المؤسسة المالية المرموقة كشريك مصرفي لضمان تقديم خدمات مالية موثوقة وعالية الجودة، وتلعب «سكيبلي» دوراً مهماً كشريك حيث تُعرف بحلولها الآمنة للدفع عبر الهواتف المحمولة للمدارس باستخدام البطاقات البنكية.

وأكدت خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أن التزام الرعاة يشكل ركيزة أساسية في تعزيز مكانة المعرض كمنصة عالمية للتبادل الثقافي والاحتفاء بالأدب، حيث تساهم هذه الشراكات في نجاح المعرض وتوسيع نطاق تأثيره، مما يمكننا من تعزيز أهمية الكتاب والتواصل مع المجتمعات وخلق تجارب ملهمة تربط بين الشعوب من جميع أنحاء العالم.

