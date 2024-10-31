فن أبوظبي.. 100 صالة عرض محلية وعالمية تشارك في النسخة السادسة عشرة

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يُشارك في النسخة السادسة عشرة من معرض «فن أبوظبي» 103 صالات عرض من 31 دولة حول العالم، وذلك خلال الفترة من 20 ولغاية 24 نوفمبر 2024 في منارة السعديات.

تتضمن النسخة السادسة عشرة مجموعة من صالات العرض التي تقدم الفن الحديث والمعاصر، إلى جانب 3 أقسام جديدة من «فضاءات» هي، «فن جريء، فن جديد» الذي يسلط الضوء على الفنانين المعاصرين من المنطقة، و«صالون مقتني الفنون» الأول من نوعه في المعرض والذي يجمع صالات العرض المعنية بعرض التحف والمقتنيات التاريخية والمخطوطات والأعمال الفنية، و«طريق الحرير، الهويات المتبادلة» الذي يجمع فنانين من آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز.

يشهد المعرض توسعاً ملحوظاً في قسم «نشوء» ليشمل هذا العام على 9 صالات عرض تقدم جميعها المعروضات والأعمال الفنية التي تصل قيمتها لغاية 3000 دولار أميركي كحد أقصى. وسيقدم قسم «بداية» اثنين من صالات العرض الجديدة إلى المشهد الفني الإقليمي.

وصرح معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي قائلاً: «كان لافتتاح أو إعادة إطلاق متاحفنا ومؤسساتنا الوطنية في السنوات الأخيرة تأثير لا يُحصى على اقتصادنا الثقافي. ومع تأكيد افتتاح المتاحف القادمة في منطقة السعديات الثقافية بما في ذلك جوجنهايم أبوظبي ومتحف زايد الوطني، من المتوقع أن يتمتع قطاع الفن التجاري الذي يسير جنباً إلى جنب مع هذا بنمو غير مسبوق على مدى العقد المقبل. يعمل فن أبوظبي كمحرك لاقتصادنا الثقافي، ولعب دوراً رئيسياً في تطوير سوق الفن هنا في الإمارات العربية المتحدة، مع توسيعه عالمياً».

ومن صالات العرض التي تعود إلى فن أبوظبي هذا العام ضمن فئة الفن الحديث والمعاصر كل من «جاليريا كونتينوا»، و«بيروتين»، «جاليري إيسا»، و«هانارت تي زد جاليري»، أمّا صالات العرض التي تشارك لأول مرة هي، «ريتشارد سالتون جاليري» و«3812 جاليري» و«جي دي مالات» جاليري.

أما المشاركون الجدد في فئة «المشاريع الخاصة»، هم، صالة «قود مان جاليري» و«جاليريا فرانكو نويرو» و«أثر» إلى جانب المشاركين العائدين لهذه الفئة ومنهم «كو».

ومن الصالات المشاركة في قسم «نشوء»، «جاليرست» و«بيرف جاليريا» و«رواق وسوم».

كما أتاحت فن أبوظبي لـ«رزق آرت غاليري» فرصة المشاركة في قسم بداية، وهو قسم لصالات العرض الجديدة، إلى جانب بوا من الكويت.

وتقول ديالا نسيبة، مديرة فن أبوظبي: «يشهد هذا العام العديد من «الأوائل» وهو عام التوسع في فن أبوظبي.. فهو يقدم لأول مرة قسماً لعرض الأعمال الفنية من عدة قرون طويلة، ما ينسجم بشكل كبير مع التاريخ الشيق لمنطقتنا. كما أنها المرة الأولى التي ندعو فيها لعرض أعمال رواد الفن الحديث ممن لم يحظوا بالتقدير الذي يستحقونه في نساق المعرض. وتشارك في المعرض لأول مرة أكثر من 100 صالة عرض معاً في مكان واحد لتكون هذه النسخة أكبر نسخة للمعرض في تاريخه، نأمل أن تكون قائمة صالات العرض المتنوعة دعوة للجميع كي يزوروا معرض فن أبوظبي في نوفمبر ويطلعوا على كل ما لدينا من فعاليات».