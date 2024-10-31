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محمد الشرقي يلتقي فريق جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح ويهنئه بفوزه بجوائز محلية وخليجية

محمد الشرقي في صورة جماعية مع فريق جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح (وام)
1 نوفمبر 2024 01:06

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء فريق جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح برئاسة عبدالله محمد الظنحاني بمناسبة فوزهم بمجموعة من الجوائز في مهرجان ظفار الدولي للمسرح، ومهرجان دبي لمسرح الشباب.
وهنأ سموه أعضاء فريق الجمعية والممثلين على تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أهمية تطوير الحركة الثقافية والفنية عبر الاهتمام بالمسرح، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من الإبداع والتميز في المحافل العربية والعالمية.
ونوّه سموه إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لإنجازات الأفراد والمؤسسات الثقافية والإبداعية وانعكاسها في تعزيز مكانة إمارة الفجيرة، والدولة وجهة ثقافية تحتفي بالفنون بأنواعها كافة.
وحصل فريق مسرح دبا في جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح على مجموعة من الجوائز بعدما فاز بجائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان ظفار الدولي للمسرح عن مسرحية «العالم الآخر»، وجائزة أفضل مؤثرات بصرية عن مسرحية «إبرة»، إضافة إلى جوائز أفضل تأليف وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان دبي لمسرح الشباب.
من جانبه، عبَّر عبدالله محمد الظنحاني، رئيس جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، عن شكره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه المتواصل وتشجيعه للفنون والمبدعين، مؤكداً أن توجيهات سموه تسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى الارتقاء بالمسرح والثقافة في الإمارة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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