وكالتا الفضاء الكورية الجنوبية والأميركية ترسلان جهازاً شمسياً لمحطة الفضاء الدولية

قالت وكالة الفضاء الوطنية في جمهورية كوريا، اليوم الجمعة، إنها تخطط لإرسال مرسام للهالة الشمسية، تم تطويره بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأميركية، إلى محطة الفضاء الدولية؛ من أجل دراسة الهالة الشمسية والرياح الشمسية.





وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن سيتم تسليم مشروع تجربة تشخيص الهالة الشمسية "كوديكس"، وهو تعاون بين إدارة الفضاء الجوي الكورية "كاسا" والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية "ناسا"، إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" يوم الاثنين المقبل "بتوقيت الولايات المتحدة" من مركز "كينيدي" للفضاء في "فلوريدا"، وفقا لما ذكرته وكالة الفضاء الكورية.



وأضافت وكالة الفضاء الكورية أنه كجزء من المشروع البحثي الشمسي الثنائي، سيتم إرساء مرسام للهالة الشمسية مع الناقل اللوجستي السريع على محطة الفضاء الدولية لمراقبة الهالة الشمسية لمدة تصل إلى 55 دقيقة في كل دورة حول الأرض مدتها 90 دقيقة.





وقالت إن مشروع "كوديكس" هو أول مرسام للهالة الشمسية في العالم مصمم لمراقبة درجة حرارة وسرعة الرياح الشمسية بالإضافة إلى كثافتها، مشيرة إلى أنه سيساعد الباحثين على تحسين فهم الرياح الشمسية والتنبؤ بالأجواء الفضائية.





يُذكر أن الرياح الشمسية هي تيار مستمر من الجسيمات والمجالات المغناطيسية المنطلقة من الغلاف الجوي الخارجي للشمس، ولها تأثير على الطقس في الفضاء.