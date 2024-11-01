ورش تفاعلية لصناعة المحتوى في «الشارقة الدولي للكتاب 2024»

الشارقة (الاتحاد)

تشهد «منصة التواصل الاجتماعي» ضمن فعاليات الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، سلسلة من الفعاليات التعليمية والترفيهية المخصصة للأطفال والشباب في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر 2024، بهدف تلبية احتياجات الجيل الجديد، وتنمية مهاراته في مجالات التواصل الرقمي وصناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشمل الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تُعنى بتطوير مهارات المشاركين، مثل كتابة التعليقات الإبداعية، تصميم الإعلانات الرقمية، وإنتاج المحتوى المرئي والمسموع، وتُعد هذه الأنشطة فرصة مثالية للأطفال والشباب لاكتساب خبرات جديدة تسهم في تعزيز حضورهم على منصات التواصل الاجتماعي بطرق إبداعية وآمنة.

ويشارك في فعاليات «منصة التواصل الاجتماعي» نخبة من صُنّاع المحتوى المعروفين الذين يقدمون خبراتهم إلى الأطفال والشباب، من بينهم، يارا بو منصف، صانعة محتوى فيديو، وإبراهيم معراوي، المعروف باسم «برهوم» صانع محتوى، وناصر وليلى، ثنائي مؤثر في وسائل التواصل، وشهاب الهاشمي، صانع محتوى تعليمي ترفيهي ومذيع ومُتحدث ومدرب إعلامي، وراشد الرميثي، صانع محتوى تعليمي وترفيهي، وحسام كويك، صانع محتوى ترفيهي هادف، وعيسى الحبيب، ممثل ومخرج حائز على جوائز ومتحدث، وسارة الرفاعي، المديرة الإدارية لـ«إدراك ميديا»، وصالح النواوي، صانع محتوى بودكاست كوميدي وهادف، ورائف يوسُف، صانع محتوى مؤثر.

وتتميز الفعاليات هذا العام بتقديم ورش تعليمية تفاعلية، مثل «كتابة تعليقات السوشيال ميديا» التي تهدف إلى تعليم الأطفال كيفية جذب الانتباه من خلال كتابة تعليقات مبتكرة تترك أثراً على المتلقي.

بالإضافة إلى ذلك، ستُقام ورشة بعنوان «أدب السوشيال ميديا» حيث يتعلم المشاركون كيفية التعامل بلباقة واحترام على الإنترنت من خلال تمثيل سيناريوهات تفاعلية.

وتشمل الفعاليات أيضاً ورش عمل حول البودكاست والتسجيل الصوتي، التي تمكّن الأطفال من إنتاج بودكاست خاص بهم حول مواضيع تهمهم، ما يعزز مهاراتهم في التواصل اللفظي وإيصال أفكارهم بطرق إبداعية.

وفي ورشة «إنشاء إعلانات السوشيال ميديا»، يتعلم المشاركون كيفية تصميم إعلانات مبتكرة باستخدام تطبيقات حديثة مثل «Canva» و«Adobe Spark».



المحتوى الإبداعي

ويقدم المعرض مجموعة أخرى من الورش، من بينها ورشة «الكواليس الخفية لصناعة المحتوى الإبداعي» التي تتيح للأطفال توثيق هواياتهم وأنشطتهم عبر فيديوهات إبداعية.

إلى جانب ورشة «كيف تنشئ مدونتك الشخصية أو يومياتك على منصة اليوتيوب؟»، التي تتناول كيفية كتابة وتصوير وتحرير فيديوهات قصيرة بطريقة آمنة ومسؤولة.

أما ورشة «كن مؤثراً ليوم واحد: استمتع بتجربة عالم السوشيال ميديا» فتمنح المشاركين فرصة استكشاف مجالات متخصصة مثل الأزياء والفن، وتعلمهم كيفية الترويج لرسائل إيجابية.

وتركز ورشة «المواطنة الرقمية وأدب التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي» على تعزيز وعي الأطفال حول التفاعلات عبر الإنترنت، وتمنح ورشة «فن تحريك الصور: تقنية الستوب موشن» الأطفال فرصة استكشاف تقنيات إنتاج الأفلام القصيرة باستخدام الرسوم المتحركة.

وتسهم ورشة «صمم هويتك الرقمي: كيف تنشئ هويتك على وسائل التواصل الاجتماعي» في تعليم اليافعين كيفية بناء هوية رقمية تعكس شخصياتهم واهتماماتهم بطرق إبداعية.