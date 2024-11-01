د. عبدالله الغذامي يكتب: كنت أظنني شاعراً

كنت أظنني شاعراً وكنت أدفع بنفسي للشعر، لكني اكتشفت في وقت جيد أني لست شاعراً، وإنما أنا ناقد، وأن مهاراتي النقدية تفوق قدراتي الشعرية، وحدث ذلك عام 1983 حين كنت في تفرغ علمي في جامعة بيركلي كاليفورنيا، وحينها شرعت في كتابة كتابي (الخطيئة والتكفير)، وانهمكت في بحار نظريات النقد وما بعد البنيوية، وكان وقتي كله بليله ونهاره مركزاً على البحث وفي بعض الاستراحات، كنت أكتب بعض الأشعار، وهنا صرت على بينة مع نفسي تكشفت فيه حال قصائدي مع حال انهماكي في النظريات، وهذا جعلني أدرك الفرق بين تجلياتي النقدية وما كنت أظنه تجليات شعريةً، وفي تلك اللحظة حسمت الأمر بأني ناقدٌ ولست شاعراً، وأن عقلي النقدي أغلبُ على حالي من وجداني الشعري، فتوقفت بقرار صارم عن كتابة الشعر. وكنت قبلها أهم بنشر أشعاري في ديوان يضمها وكان من المخطط أن أنشر الديوان الأول عام 1980 ولكني تأخرت عن ذلك، وقد حمدت الله أني لم أنشر ديواني ذاك، وحتى الآن وأنا حقاً ممتنٌّ لنفسي وحامدٌ لربي أني لم أنشر شعري مما مكني أن أجزم أني لم أكن شاعراً قط كما كنت أتوهم.

وقد كنت مررت بامتحان رمزي لشاعريتي في مطلع شبابي، حيث رأى بعض قصائدي رجل من أهل الخبرة والتجارب في الحياة فهمس بأذني وقال لي: يا بني شعرك متوسط المستوى ونحن في زمن لا قيمة فيه إلا للمتفوقين، فعليك أن تترك الشعر وتبحث عن شيء غيره يظهر مهارتك، ولكن تلك النصيحة مرت من دون اكتراث مني، واحتجت أن أواجه الحالة بنفسي بعد عقدين من الزمان، حيث ظللت أكتب الشعر وأنشره وامتد ذلك لخمسة عشر عاماً لكي اكتشف أني ناقدٌ ولست شاعراً وميزت بين ما أجيد وما لا أجيد، وحسمت خياراتي لمصلحة ما أنا متمكنٌ منه، ولم أندم على تجربتي هذه، وهي تجربة في البحث عن الطريق وتلمس علامات الدرب حتى تستبين الفروق والمزايا وتنكشف الهنات، وصرت أردد (كنت أظنني شاعراً) لتكون درساً تعلمته بمباشرة الحدث ومعاناته حتى عصرته وفهمته.

كاتب ومفكر سعودي

أستاذ النقد والنظرية/ جامعة الملك سعود - الرياض