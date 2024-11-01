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التعليم والمعرفة

«مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة» تشارك في «الشارقة للكتاب»

«مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة» تشارك في «الشارقة للكتاب»
1 نوفمبر 2024 21:36

دبي (وام)
تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في الدورة الثالثة والأربعين من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» الذي يعقد في الفترة من 6 حتى 17 نوفمبر الحالي في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «هكذا نبدأ». تعكس مشاركة المؤسسة في المعرض، الذي يمثل مركزاً ومنارة معرفية وأدبية فريدة في المنطقة، مساعيها المتواصلة والرامية إلى ترسيخ ممكِّنات وجسور التواصل الفكري والمعرفي وتعزيز التفاعل الخلّاق مع مختلف الأطراف والعقول المبدعة في شتى حقول المعرفة والعلوم والآداب.
تهدف المؤسسة، من خلال المشاركة، إلى تسليط الضوء على مشاريعها ومبادراتها المعرفية والترويج لإصداراتها من الكتب في العديد من مجالات المعرفة، إلى جانب التعريف بالمبدعين من المشاركين في ورش عمل برنامج دبي الدولي للكتابة المتخصصة بحقول الفنون الأدبية المختلفة.
 وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن المؤسسة دأبت على المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب انطلاقاً من حرصها على دعم الفعاليات المعرفية المحلية والإقليمية والعالمية، وإيمانها بالدور المؤثر لهذه المعارض في دفع عجلة التنمية المعرفية، وتعزيز الحراك المعرفي بين شعوب العالم.
ينظم جناح المؤسسة مجموعة من الفعاليات المعرفية والفكرية المتنوعة، إضافة إلى سلسلة من ورش العمل والجلسات الحوارية تحت مظلة «استراحة معرفة» و«برنامج دبي الدولي للكتابة»، فضلاً عن إطلاقات الكتب واستضافة كُتَّاب ومبدعين في مجالات متنوعة وتنظيم حوارات ثرية بينهم وبين القُرَّاء.

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