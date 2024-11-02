وفد من مؤسسات ثقافية بالصين يزور مركز جمعة الماجد

دبي (الاتحاد)

استقبل مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أمس الأول، وفداً صينياً من مؤسسات ثقافية حكومية في جمهورية الصين الشعبية.

تكوّن الوفد من رن وي، المدير العام لإدارة التراث الثقافي لمقاطعة خنان الصينية، وزانج ديشوي، نائب رئيس متحف خنان، ولينج فاوي، نائب رئيس معهد مقاطعة خنان للتراث الثقافي والآثار، وشو شاولونج، رئيس معهد مقاطعة خنان للحفاظ على التراث المعماري والبحث العلمي، وجاو سيدسينج، نائب مدير قسم تكنولوجيا الآثار الثقافية وتبادل التعاون الأجنبي التابع لإدارة التراث الثقافي لمقاطعة خنان.

هدفت الزيارة إلى التعرف على جهود المركز في حفظ التراث وتبادل المعلومات والمشاريع الثقافية، بالإضافة إلى إمكانية مد جسور التعاون.