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«تريندز» يشارك في «الشارقة للكتاب» بـ 350 إصداراً علمياً ومعرفياً

«تريندز» يشارك في «الشارقة للكتاب» بـ 350 إصداراً علمياً ومعرفياً
3 نوفمبر 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)
يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات للعام الخامس على التوالي في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «هكذا نبدأ»، ويثري النسخة الـ 43 من المعرض بأكثر من 350 إصداراً علمياً ومعرفياً.
ويستضيف جناح «تريندز» رقم «L - 24» في القاعة السادسة، سلسلة من الحلقات النقاشية والحوارات الفكرية طوال فترة المعرض، كما سيشهد ركن التواقيع في المعرض تدشين 10 إصدارات جديدة ونوعية لخبراء وباحثي «تريندز».

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مشاركة المركز في معرض الشارقة الدولي للكتاب للعام الخامس على التوالي تهدف إلى تعزيز مكانته مؤسسةً رائدةً عالمياً في البحث العلمي، تولي اهتماماً خاصاً بدعم وتطوير المعرفة القائمة على استشراف المستقبل، مضيفاً أن المشاركة تسهم أيضاً في فتح مجالات جديدة للتعاون والشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والثقافية من حول العالم، مما يعزز التبادل الفكري، ويدعم المعرفة.
وأكد الدكتور محمد العلي، أن المشاركة الدورية في «الشارقة للكتاب» تعزز البحث العلمي والمعرفة، من خلال تقديم بحوث ودراسات جديدة ووازنة تناقش وتحلل التحديات والقضايا العالمية المعاصرة، كما تسلط الضوء على مشاريع بحثية مبتكرة، تتناول قضايا التغير المناخي والاستدامة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها.
وبين أن المعرض، باعتباره منصة للحوار، يتيح فرصاً واسعة لتنظيم لقاءات مع الخبراء والباحثين والمتخصصين من المؤسسات الدولية لتبادل الرؤى حول واقع الثقافة والمعرفة على المستويين الدولي والإقليمي، إلى جانب بحث سبل النهوض بالبحث العلمي عالمياً، وذلك من خلال تنظيم ندوات وجلسات علمية تشجع على الحوار البنَّاء بين الباحثين من مختلف دول العالم.

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بدورها، أشارت روضة المرزوقي، مديرة إدارة التوزيع والمعارض في «تريندز»، إلى أن جناح المركز سيكون حافلاً بأكثر من 350 إصداراً علمياً ومعرفياً، تتنوع بين كتب أصيلة ومترجمة، ومجموعة كبيرة من السلاسل العلمية بأكثر من 15 لغة، وتغطي طيفاً واسعاً من الاهتمامات الدولية والإقليمية، بما في ذلك البحوث الاقتصادية والسياسية، والعلاقات الدولية، والطاقة والموارد الطبيعية، إلى جانب أحدث الإصدارات من موسوعة «تريندز حول جماعة الإخوان المسلمين».
وأوضحت المرزوقي، أن جناح «تريندز» سيكون مزوداً بتكنولوجيا متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها روبوتا الدردشة الفورية «إيكو» و«موكسي»، إلى جانب النظارة «تارا» المعززة بتقنيات الـ AI، والتي تتيح لزوار الجناح الاطلاع بسهولة على إصدارات وبحوث ودراسات المركز، التي تغطي مختلف المجالات العلمية والمعرفية.

الإمارات
معرض الشارقة للكتاب
الشارقة
معرض الشارقة الدولي للكتاب
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
محمد العلي
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