«مؤتمر الناشرين» ينطلق اليوم بمشاركة 108 دول

الشارقة (الاتحاد)

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تنطلق فعاليات الدورة الـ14 من «مؤتمر الناشرين»، اليوم، في «مركز إكسبو الشارقة»، بمشاركة 1065 ناشراً وخبيراً في صناعة النشر العالمية ونخبة من الوكلاء الأدبيين وقادة فكر من 108 دول، إلى جانب 74 متحدثاً دولياً، لتبادل الخبرات والأفكار حول ديناميكيات قطاع النشر وسبل تعزيز التعاون والشراكات وعقد الصفقات بين المشاركين.

وفي خطوة لتعزيز الجانب التفاعلي للمؤتمر، يقدم نخبة من الخبراء 30 ورشة عمل تغطي عدداً من الموضوعات، منها أحدث توجهات وابتكارات قطاع النشر، والتحديات التي تواجهه وسبل التغلب عليها وتحويلها إلى فرص، وتسويق المحتوى الصوتي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في النشر، واستراتيجيات التوزيع الرقمي، وذلك قبيل انطلاق فعاليات الدورة الـ43 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب».

ويواصل المؤتمر الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب»، ترسيخ مكانته على خريطة صناعة النشر، من خلال استضافة ممثلي دول عربية وأجنبية من جميع قارات العالم، كما يشهد مشاركة جمهورية أفريقيا الوسطى للمرة الأولى في فعاليات دورة العام الجاري.

وتنطلق فعاليات اليوم الأول بكلمة افتتاحية للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، يليها خطاب يلقيه جون إنجرام، رئيس مجلس إدارة مجموعة إنجرام للمحتوى، رئيس «لايتنينغ سورس»، بالإضافة إلى حوار بين شانتال ريستيفو أليسي، كبيرة الإداريين الرقميين، مديرة اللغات الأجنبية الدولية في شركة هاربر كولينز، وبورتر أندرسن، مؤسس ورئيس تحرير مجلة «ببلشينغ بيرسبيكتيف».

وتركز فعاليات اليومين الثاني والثالث من المؤتمر على مناقشة التحديات الحالية التي تواجه صناعة النشر، مع استكشاف توجهات السوق واحتياجات العملاء، وذلك في جلسات نقاشية تفاعلية تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، كأحدث تطورات النشر الرقمي، وتنامي سوق الكتب الصوتية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على النشر، إلى جانب استراتيجيات استدامة القطاع، مع توسيع نطاقه.

وينظم المؤتمر الدورة الثالثة من «جائزة الشارقة لحقوق النشر» التي تكرم المساهمات المتميزة في مجال شراء وبيع حقوق النشر والترجمة، حيث تكرم الجائزة فائزين اثنين ضمن مسارين، الأول للعاملين في صناعة النشر من خبراء بيع وشراء حقوق الترجمة، والثاني للمهنيين المستقلين أو العاملين مع الوكالات الدولية المتخصصة بالحقوق الأدبية، ويحصل الفائز في كل مسار على 2500 دولار.

وفي بادرة هي الأولى من نوعها، اختارت مبادرة «هي التالية She’s Next» الرائدة، «مؤتمر الناشرين» للإعلان عن اسم الفائزة في دورتها الثالثة، التي أطلقتها «Visa» بالشراكة مع «ببلش هير»، المنصة العالمية الرامية لتعزيز التنوع والشمول في قطاع النشر، والتي أسستها الشيخة بدور القاسمي.

وتكرم المبادرة الأصوات والقيادات النسائية المبتكرة في قطاع النشر، وتقدم للفائزة بالمركز الأول منحة مالية قدرها 50 ألف دولار، لدعم تنمية أعمالها، بالإضافة إلى ترخيص المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الذي يتيح لها العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تشارك المتأهلات الخمس إلى القائمة القصيرة في برنامج توجيهي يستمر على مدار ثلاثة أشهر، يستهدف تعزيز مهاراتهن في تطوير الأعمال والنمو والإبداع المهني.

ويوفر المؤتمر فرص التواصل والتعارف والتنمية المهنية، وحاضنة للأفكار المبتكرة، من خلال ورش عمل متخصصة تغطي أبرز موضوعات قطاع النشر، كتسويق المحتوى، وإنتاج الكتب الصوتية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات التوزيع الرقمي، والاستدامة، مما يسهم في ترسيخ مكانة الشارقة ودورها في دعم تطوير صناعة النشر العالمية.