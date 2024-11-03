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هيئة أبوظبي للتراث تحتفي بيوم العلَم

هيئة أبوظبي للتراث تحتفي بيوم العلَم
3 نوفمبر 2024 19:26

أبوظبي (وام)
احتفلت هيئة أبوظبي للتراث بيوم العلَم، عبر رفع علَم الدولة بمسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، بحضور عبدالله مبارك المهيري، مدير عام الهيئة بالإنابة، ومديريها التنفيذيين وموظفيها.
وقال عبدالله مبارك المهيري في كلمة بهذه المناسبة: «نحتفي بيوم العَلَم، هذا اليوم الغالي على قلوبنا جميعاً، تعبيراً عن الفخر والاعتزاز براية دولتنا التي تعد رمزاً لهويتنا الوطنية وجزءاً من تراثنا، وتجسيداً للولاء والانتماء الوطني، وتأكيداً على التزامنا بالوقوف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة، وتحت راية وطننا الخفَّاقة».
وأضاف أنه في هذه المناسبة الوطنية، نؤكد التزام هيئة أبوظبي للتراث، بدعم مسيرة التنمية الشاملة، بالتعاون مع شركائها، لتعزيز الهوية والقيم الوطنية والتراثية في المجتمع، والمضي في تنفيذ استراتيجيتنا للمحافظة على التراث والسنع الإماراتي، ونشر الوعي بهذا الموروث الأصيل، والحرص على مكتسباتنا وصون منجزاتنا الوطنية.

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