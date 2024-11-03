الأرشيف والمكتبة الوطنية يحتفي بيوم العَلَم

أبوظبي (وام)

احتفل الأرشيف والمكتبة الوطنية، اليوم، برفع العَلَم بحضور موظفيه. وأكد الأرشيف والمكتبة الوطنية، بهذه المناسبة الوطنية، أن يوم العلَم مناسبة عزيزة على القلوب، تعزز روح الترابط والتآخي والعطاء، وتجسد مشاعر الاتحاد والتلاحم والقيم الوطنية ومشاعر الوحدة والتعايش والسلام بين أبناء الوطن، وترسخ صورة الإمارات منارة للتسامح وصورة العلَم رمزاً للطموح والشموخ والسلام والازدهار.

وعاهد الأرشيف والمكتبة الوطنية، القيادة الرشيدة على مواصلة العمل الوطني البنّاء في ظل راية الوطن الشامخة والخفاقة، وأن يواصل دوره في المسيرة التنموية ويؤدي رسالته في إثراء مجتمعات المعرفة، وأن يظل صرحاً ثقافياً مميزاً، يسير على هدي القيادة الرشيدة التي تتطلع إلى أن تكون دولة الإمارات في مصافّ الدول المتقدمة عالمياً.

وأوضح أن عَلَم الإمارات سيبقى مصدر فخرنا واعتزازنا بمبادئنا وقيمنا التي نحافظ عليها، وبما حققه وطننا من مكتسبات على مختلف الصعد، وأن للعلَم دوره في تعزيز الولاء والانتماء للوطن، والحفاظ على الهوية الوطنية.