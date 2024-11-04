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التعليم والمعرفة

رواد فضاء صينيون يعودون الأرض

أرشيفية
4 نوفمبر 2024 07:55

عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين إلى الأرض اليوم الاثنين، بعد مهمة استمرت ستة أشهر في محطة تيانجونج الفضائية، ويعني اسمها القصر السماوي.
وهبطت الكبسولة الفضائية التي يستقلها كل من القائد يه قوانج فو، ولي تسونج، ولي قوانج سو ، في منطقة منغوليا الداخلية شمالي البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا). وكان الطاقم قد انطلق على متن المركبة شنتشو18- في نهاية نيسان لإجراء أعمال صيانة وتجارب علمية متنوعة. وفي مايو، تم الرواد الثلاثة أطول مهمة سير في الفضاء قامت بها الصين على الإطلاق. وأرسلت الصين طاقما جديدا مكونا من ثلاثة أفراد إلى محطة الفضاء الخاصة بها في نهاية أكتوبر الماضي.

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المصدر: وكالات
محطة الفضاء
رواد الفضاء
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