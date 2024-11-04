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ميتا تطور يداً روبوتية قادرة على "الإحساس" باللمس

ميتا تطور يداً روبوتية قادرة على "الإحساس" باللمس
4 نوفمبر 2024 17:09

أعلنت شركة ميتا عن تعاونها مع شركتي GelSight المتخصصة في تصنيع المستشعرات، وWonik Robotics الكورية الجنوبية، بهدف تطوير مستشعرات حسية للذكاء الاصطناعي. 

تأتي هذه الأجهزة الجديدة موجهة للباحثين والعلماء وليس للمستهلكين، حيث تتطلع ميتا إلى أن تُستخدم في أبحاث الذكاء الاصطناعي لتعلم المزيد عن تفاصيل العالم المحيط وتحسين القدرة على فهم وتقديم نماذج تمثل العالم المادي بشكل أفضل.



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مستشعر لمسي يحاكي الإحساس البشري



ستعمل GelSight مع ميتا لتقديم جهاز Digit 360، الذي تصفه ميتا بأنه "حاسة لمسية بطرف إصبع تتمتع بقدرات استشعار متعددة تشبه المستوى البشري". يعمل Digit 360 على تحويل إشارات اللمس إلى إشارات رقمية باستخدام شريحة ذكاء اصطناعي و18 ميزة استشعار لرصد التغيرات المحيطة.

 

 

تقنيات استشعار متعددة لالتقاط أدق التفاصيل

وأوضحت ميتا في منشور على مدونتها: "قمنا بتطوير نظام بصري مخصص لإدراك اللمس بزاوية عرض واسعة لالتقاط التغيرات من جميع الاتجاهات على سطح الإصبع"، وأضافت أن المستشعر مجهز بعدة خصائص استشعار مثل استشعار الاهتزازات، الحرارة، وحتى الروائح.

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إتاحة الوصول المبكر للباحثين

 



من المقرر أن يتوفر جهاز Digit 360 للشراء العام المقبل، وقد فتحت ميتا باب تقديم الطلبات للباحثين للحصول على وصول مبكر إليه.

 


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Allegro Hand..  يد روبوتية بقدرات استشعار متطورة

 




بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميتا مع Wonik على تطوير نسخة جديدة من اليد الروبوتية Allegro Hand، المزودة بمستشعرات لمسية مشابهة لـ Digit 360.

ومن المتوقع أن تتاح Allegro Hand، التي تحتوي على لوحات تحكم لتحليل البيانات وإرسالها إلى الكمبيوتر الرئيسي، للشراء أيضًا بدءًا من العام القادم.

 

المصدر: وكالات
حاسة اللمس
الإحساس بالألم
روبوتات
الذكاء الاصطناعي
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