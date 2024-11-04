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"واتساب" تطلق ميزة القوائم المخصصة لتسهيل تنظيم الدردشات

"واتساب" تطلق ميزة القوائم المخصصة لتسهيل تنظيم الدردشات
4 نوفمبر 2024 17:09

أطلق واتساب ميزة القوائم المخصصة لتسهيل تنظيم الدردشات وتصفيتها حسب الفئات التي يختارها المستخدم. تأتي هذه الميزة بعد ميزة الفلاتر التي أُطلقت سابقاً هذا العام لتسريع الوصول إلى الرسائل.  

الآن، يمكن للمستخدمين تصفية محادثاتهم عبر قوائم مخصصة، مثل قائمة للعائلة، أو للعمل، أو للمجتمع المحلي، مما يتيح التركيز على المحادثات الأكثر أهمية عند الحاجة.

 

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يمكنك إنشاء وتعديل القوائم عن طريق النقر على "+" في شريط الفلترة أعلى شاشة الدردشات، أو التعديل بالضغط المطول على أي قائمة. تتيح هذه الميزة إضافة المحادثات الفردية والمجموعات إلى القوائم، وستظهر القوائم التي يتم إنشاؤها في شريط الفلترة.

بدأ واتساب في إطلاق ميزة القوائم للمستخدمين تدريجيا، وستتوفر للجميع خلال الأسابيع المقبلة.



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المصدر: وكالات
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