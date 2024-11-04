«دار البر» تشارك في «الشارقة الدولي للكتاب»

دبي (وام)

تشارك جمعية دار البر في الدورة الـ«43» من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024 الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر الجاري. وتعرض الجمعية مجموعة متميزة من الإصدارات الإسلامية في جناح خاص ضمن جناح المكتبات الإسلامية، بما في ذلك ستة إصدارات جديدة، تتنوع بين الكتب التراثية والمعاصرة. تعكس المشاركة التزام الجمعية بتعزيز الثقافة الإسلامية، وتوفير محتوى متنوع يلبي احتياجات القراء.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، إن الجمعية اعتنت بالعلم ونشر العلم، والمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب استكمال للجهود المبذولة تجاه نشر رسالة العلم والثقافة التي تستنير بها الشعوب العربية والإسلامية، وتستند عليها لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة في شتى المجالات، مشيراً إلى أن المعرض يعد منصة ثقافية استثنائية يجتمع فيها الناشرون من 112 دولة حول العالم.

يذكر أن الدورة الـ«43» من معرض الشارقة الدولي للكتاب المقامة في مركز إكسبو الشارقة تعقد تحت شعار «هكذا نبدأ» وتستضيف خلالها المملكة المغربية ضيف شرف، إضافة إلى نخبة من الفنانين والأدباء العرب والأجانب من مختلف دول العالم.