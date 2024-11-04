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6 شعراء يحتفون بلغة الضاد في ملتقى بنين للشعر العربي

6 شعراء يحتفون بلغة الضاد في ملتقى بنين للشعر العربي
5 نوفمبر 2024 01:25

بنين (الاتحاد)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي إطار مبادرة الملتقيات الشعرية في أفريقيا، شهدت جمهورية بنين، انطلاق النسخة الثالثة من ملتقى الشعر العربي الذي نظمته إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، بالتنسيق مع جمعية التعاون للتنمية الاجتماعية في العاصمة «بورتو نوفو»، وشهد مشاركة 6 شعراء، وتنظيم ندوة أدبية بعنوان «حركة اللغة العربية في المجتمع البنيني».
أقيم الملتقى في قاعات «مافيلا، أكباكا»، في مدينة كوتونو، بحضور سعادة محمد سعيد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنين، وسعادة رجاء الوكيل، سفير جمهورية مصر لدى بنين، والمنسق العام للملتقى إبراهيم أوغبون رئيس جمعية التعاون للتنمية الاجتماعية، وعبد الغفار غنورة ممثل الاتحاد الإسلامي في بنين، ورؤساء بعثات دبلوماسية عربية، إلى جانب أساتذة جامعات ومعاهد، وطلاب ومحبي الشعر العربي ومتذوقيه.

الشعر العربي
ملتقى الشعر العربي
لغة الضاد
اللغة العربية
مبادرة الملتقيات الشعرية في أفريقيا
دائرة الثقافة في الشارقة
الشارقة
بنين
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