لطيفة بنت محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي ترسّخ مكانتها مركزاً دولياً للثقافة

دبي (وام)

اختتمت في دبي فعاليات «قمة المدن الثقافية العالمية 2024» التي أقيمت تحت رعاية سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، واستضافتها الإمارة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار «ثقافة الغد.. كيف تستشرف الأجيال القادمة مستقبلنا؟»، وشارك فيها أكثر من 36 مدينة من حول العالم لتبادل الأفكار وتسليط الضوء على جهود المدن التي تدعم الاقتصاد الإبداعي، وتستثمر في الصناعات الثقافية والإبداعية، وتسعى لاحتضان ودعم أصحاب المواهب والكفاءات، وإتاحة الفرص أمامهم للمساهمة في إعادة تشكيل مستقبل المدن الإبداعية.

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن «قمة المدن الثقافية العالمية 2024» شكّلت نقطة التقاء عالمية، ومنصة فريدة لاستكشاف دور الثقافة الحيوي في تشكيل مدن المستقبل وازدهارها وإرساء أسس التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أثرها في تعزيز ريادة دبي على الخارطة الثقافية الدولية، وترسيخ مكانتها وجهةً ثقافيةً عالمية، عملاً برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مركزاً دولياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب من حول العالم.

وقالت سموّها: «تمكّنت القمة من إبراز قوة الثقافة وقدرتها على التأسيس لحوار عالمي يسهم في رسم ملامح السياسة الثقافية، وإيجاد حلول متنوعة تُمكن المدن من جذب المبدعين، وتساعد في توحيد الجهود لتعزيز جودة حياة المجتمعات، وجعلها أكثر استعداداً لمواجهة التغيرات والتحديات العالمية، ويُمهد الطريق أمام الأجيال القادمة للمساهمة في تصميم مستقبل المدن الثقافية، وإثراء الحراك الثقافي العالمي».

وأضافت سموّ رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي: «أثبتت قمة المدن الثقافية العالمية حضورها كمنصة مبتكرة تلتقي فيها الرؤى والأفكار المُلهِمة لإيجاد حلول تركز على استثمار الخبرات والممارسات الثقافية والإبداعية في التطوير الحضري للمدن، وتفتح الآفاق أمام الشباب والمبدعين، وتحفزهم على مواصلة مسيرتهم في إبراز قوة الإبداع الإنساني»، مشيرة سموّها إلى أن القمة العالمية مثّلت فرصة استثنائية للتعريف بهوية دبي الأصيلة وتاريخها العريق، وتنوّعها الثقافي وتراثها الغني وقيمها الجمالية، وما تمتلكه من إمكانيات وكفاءات وقدرة على مد جسور التواصل بين الثقافات المختلفة.

وشهدت نسخة القمة لهذا العام إطلاق سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم تقرير «مستقبل التعليم في الاقتصاد الإبداعي»، الذي يسعى إلى استكشاف مشهد التعليم في الصناعات الثقافية والإبداعية، وإبراز أهمية الاستثمار في التعليم ودوره في دفع عجلة نمو الاقتصاد الإبداعي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وحرصت القمة على أرشفة مخرجاتها ونتائج جلساتها، وجمعها ضمن تقرير متكامل يصدر لأول مرة منذ تأسيس القمة، بهدف توثيق أفضل الممارسات والأفكار لضمان الاستفادة منها مستقبلاً، وتضمنت نسخة هذا العام من الحدث العالمي إطلاق مسرِّع جديد بالتعاون بين «دبي للثقافة» و«شبكة منتدى المدن الثقافية العالمي» و«فايب لاب»، يضع معايير جديدة لدعم السياسات الثقافية التي تستهدف الأنشطة الثقافية التي تقام ليلاً ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي للمدن.

كما أطلقت مؤسسة «مجتمع جميل» تقريرها الجديد الذي يسلط الضوء على فنون العلاج في اسكتلندا، ويتناول التأثير الواسع لمهرجان نظمه مختبر جميل للفنون والصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث يستعرض التقرير تجربة المختبر في دمج الفنون ضمن سياسات الصحة العامة في اسكتلندا، ومساهمتها في معالجة التحديات الصحية التي تؤثر على أكثر من 5.4 مليون شخص.



جلسات وعروض تفاعلية

شهد الحدث على مدار ثلاثة أيام عقد سلسلة من الجلسات والعروض التقديمية التفاعلية والاجتماعات الثنائية، بمشاركة 141 عضواً من ممثلي الصناعات الثقافية والإبداعية في المدن ضمن شبكة منتدى المدن الثقافية العالمي، لتصبح هذه النسخة الكبرى من حيث عدد المشاركين في تاريخ القمة منذ إطلاقها، حيث تضمنت الأجندة تنظيم 30 جلسة شملت كلمات افتتاحية وندوات وورش عمل متنوعة، ناقشت مجموعة من الأفكار التي تبرز دور الشباب في رسم ملامح السياسة الثقافية العالمية، وإعادة تشكيل واقع الحياة في المدن، وسلطت الضوء على مساهمة المناطق الإبداعية في تعزيز الابتكار في المدن، وإمكانيات دمج الثقافة كعنصر أساسي في الأنظمة الصحية، وكيفية تسخير قوة الثقافة لابتكار حلول إبداعية تساهم في رفع مستوى الوعي بقضايا المناخ، كما ركزت على دور الذكاء الاصطناعي في صياغة السياسات الثقافية، وتقديم نماذج تمويل المشاريع الثقافية ومستقبلها.