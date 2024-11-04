«فن أبوظبي» يختار فنانين لبرنامج «آفاق الفنانين الناشئين»

أبوظبي (وام)

كشف «فن أبوظبي» عن تفاصيل برنامج «آفاق الفنانين الناشئين»، الذي يقوم كل عام بتكليف فنانين موهوبين مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لعرض أعمالهم الفنية.

يشرف على برنامج «آفاق الفنانين الناشئين 2024» القيم لورنزو فياسكي، المؤسس المشارك لجاليريا كونتينوا، الذي اختار الفنانات فاطمة آل علي، دينا نظمي خورشيد وسيمرين ميهرا أجاروال لإبداع أعمال فنية سيتم عرضها في معرض «فن أبوظبي» هذا العام خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر 2024 في منارة السعديات، على أن يتم عرضها لاحقاً على مستوى عالمي في موقع جديد.

وقالت ديالا نسيبة، مديرة فن أبوظبي: «خلال عملية الاختيار، أذهلنا مدى التحليل والعمق الذي اتسمت به كل من المقترحات المختارة، من خلال استخدام ممارسات متنوعة، تناولت قضايا مختلفة، بدءاً من الصراع والحرب ووصولاً إلى علاقتنا بالبيئة والتأثير على الحياة النباتية الأصلية في الخليج. يتنقل الفنانون بأسلوب فريد في المناظر الطبيعية المتخيلة المفرحة أو البائسة، بطرق مرحة ومبتكرة في كثير من الأحيان، ما يخلق مساحة لبناء تاريخ فني جديد للمنطقة».

تم اختيار الفنانات الثلاث لبرنامج العام الحالي من ضمن أكثر من 100 مقترح قام بمراجعتها فريق فن أبوظبي، بالتعاون مع صالة العرض جاليريا كونتينوا وأصدقاء فن أبوظبي، وهم مجموعة من الأفراد الملتزمين بدعم الفن والثقافة في الإمارة، وبرنامج «آفاق الفنانين الناشئين» بشكل سنوي.

وقال لورنزو فياسكي، القيم الفني لبرنامج «آفاق الفنانين الناشئين 2024»: «مع انطلاقنا في هذه الرحلة الجديدة من برنامج (آفاق الفنانين الناشئين 2024) التابع لفن أبوظبي، يسعدنا أن نساهم في المشهد الفني المعاصر النابض بالحياة في المنطقة. تحتفل جاليريا كونتينوا بمرور 16 عاماً من التعاون مع فن أبوظبي، وتتطلع إلى متابعة مسيرة التطور التي يشهدها عالم الفن، ونحن ملتزمون باحتضان التنوع الذي يثري تجربتنا الفنية الجماعية، كما نتطلع إلى توجيه الفنانين المختارين لمشروع العام الحالي، وهم فاطمة آل علي، ودينا نظمي خورشيد، وسيمرين ميهرا أجاروال، وتقديم الدعم اللازم للمساهمة في تطوير مشاريع استثنائية ذات مستوى عالمي تستعرض الإبداع والإمكانات في المشهد الفني في الوقت الحالي».

يلتزم فن أبوظبي، من خلال برنامج «آفاق الفنانين الناشئين»، بدعم الفنانين المحليين الناشئين لتطوير أعمالهم. يتضمن الدعم، الذي يقدمه فن أبوظبي للفنانين المختارين، النقد البناء والحوارات المنسقة مع القيم الفني المعين كل عام، إلى جانب الدعم المالي لتغطية تكاليف رسوم إنتاج الأعمال الفنية والمواد الأولية والسفر والتنقل والبحث، لتمكين الفنانين من إنشاء أعمال جديدة.

يكرم فن أبوظبي المشاريع الفنية الطموحة من خلال عرضها أمام زواره على المستويين المحلي والعالمي بشكل سنوي.