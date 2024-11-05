غداً.. انطلاق فعاليات «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024» تحت شعار «هكذا نبدأ»

الشارقة (الاتحاد)



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تستعد إمارة الشارقة غداً (الأربعاء) لانطلاق الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، حيث يجتمع أكثر من 2520 ناشراً من 112 دولة، ليقدموا على مدار 12 يوماً أكثر من 1357 فعالية متنوعة إلى جانب مجموعة متنوعة من الكتب والأعمال الأدبية تحت شعار «هكذا نبدأ». ويستضيف المعرض هذا العام المملكة المغربية كضيف شرف، احتفاءً بتراثها الثقافي الثري وإبداعات كتّابها ومفكريها، ليمنح الزوار فرصة للتعرف على تاريخ المغرب الغني وإرثه الحضاري المتنوع.



أعلام الفكر

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب نخبة من الكتاب والشعراء والمفكرين الإماراتيين، منهم الدكتور سلطان العميمي، والدكتور سعيد الظاهري، والكاتبة إيمان اليوسف. كما يشارك في البرنامج الثقافي مجموعة من الأدباء والفنانين العرب، مثل أحمد عز، وأحمد مراد، وهشام الجخ. وعلى الصعيد الدولي، يشارك الشاعر البلغاري غيورغي غوسبودينوف والفيزيائي الكندي لورنس م. كراوس، والروائية الباكستانية آمنة مفتي، إلى جانب المؤرخ البريطاني بيتر فرانكوبان، والممثلة الهندية هوما قريشي.

كما يستضيف المعرض من المملكة المتحدة، ستيفن بارتليت، رجل أعمال، ومستثمر، ومؤلف لكتب من الأكثر مبيعاً، ومقدّم البودكاست الأشهر في أوروبا «مذكرات رئيس تنفيذي». يملك بارتليت استثمارات في عدّة مجالات، منها الصحة، والويب 3، والتكنولوجيا الحيوية، و«البلوك تشين»، ويعد بارتليت أصغر المشاركين في برنامج عرين التنانين (Dragons' Den) على قناة «بي بي سي»، وتم إدراجه في قائمة «باورليست» للبريطانيين المؤثرين.

عمر خيرت وحمود الخضر

يستضيف المعرض أمسية موسيقية مع الموسيقار المصري عمر خيرت يوم 9 نوفمبر الساعة 8 مساء في قاعة الاحتفالات بـ«إكسبو الشارقة»، حيث يعزف نخبة من مقطوعاته الشهيرة برفقة فرفته الموسيقية، كما يتحدث عن مسيرته الفنية التي تمتد لأكثر من 65 عاماً في جلسة حوارية مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي يوم 8 نوفمبر الساعة 7 مساء. وفي ختام المعرض، يحيي الفنان الكويتي حمود الخضر أمسية غنائية يوم الأحد 17 نوفمبر في الساعة 7:30 مساءً، مقدماً لجمهور الشارقة نماذج من أعماله الفنية التي مثلت نقلة في عالم الإعلام الهادف.



ورش عمل عامة

يقدم المعرض هذا العام برنامجاً غنياً يتضمن 600 ورشة عمل تناسب جميع الفئات العمرية، وتغطي مجموعة واسعة من المجالات، منها 465 ورشة للكبار والأطفال، بالإضافة إلى 135 ورشة خاصة بمرحلة الطفولة المبكرة؛ بهدف إثراء الخبرات العملية للمشاركين في مجالات التراث، الإعلام، ريادة الأعمال للصغار، التكنولوجيا، البيئة، الفنون، المهارات الحياتية، والكتابة القصصية.

للمرة الأولى ينظم المعرض ورشاً متخصصة في كتابة أدب التشويق والإثارة، والتي تتطلب التسجيل المسبق، ليتيح للمشاركين فرصة للقاء نخبة من كبار المتخصصين في الكتابة الإبداعية من مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم.

«شخصية العام الثقافية»

يكرِّم معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ43 الكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي بلقب «شخصية العام الثقافية»؛ تقديراً لإسهاماتها وإنجازاتها في الأدب العربي. كما يحتفي المعرض بنخبة من أعلام الأدب والفكر والفن، الذين توجت مسيرتهم بجوائز مرموقة على المستويين العربي والعالمي.

ويشارك في هذه الدورة الـ 134 ضيفاً من 32 دولة، يشاركون في أكثر من 500 فعالية ثقافية، تشمل جلسات نقاشية وقراءات أدبية وورش عمل وقصصاً ملهمة عن تجارب إبداعية متنوعة في عالم الكتابة والفن، وتضم قائمة المشاركين 49 ضيفاً عالمياً من 14 دولة، و45 ضيفاً عربياً من 17 دولة، إلى جانب 40 متحدثاً إماراتياً.



105 عروض فنية

يحتضن المعرض 105 عروض مسرحية وفنية وجوالة، من أبرزها مسرحية «ترينو» الثقافية التي تُعرض يومي 8 و9 نوفمبر، وتتناول رحلة ثلاث فتيات عبر ألغاز متعددة لتعزيز التعايش الثقافي، ومسرحية «الياثوم» التي تُعرض يومي 15 و16 نوفمبر، وتطرح بأسلوب كوميدي مرعب قضايا اجتماعية تؤثر على التماسك المجتمعي.

وتقدم الدورة الـ43 من المعرض لعشاق أدب المغامرات والتشويق «مهرجان الإثارة والتشويق»، من 7 إلى 10 نوفمبر، بمشاركة 14 كاتباً عربياً وعالمياً، منهم تيس جريتسين وإيزابيلا مالدونادو، إلى جانب كتّاب عرب مثل أحمد مراد وأمير عاطف، وتشمل فعاليات المهرجان جلسات وورش عمل تناقش بناء الشخصيات وتحويل الروايات إلى أفلام، وغيرها.



«معزوفات شعرية»

تحتفي دورة هذا العام من المعرض بالأدب والموسيقى في فعالية «معزوفات شعرية» ضمن «المقهى الثقافي» أيام الجمعة والسبت والأحد، والتي تمتزج الشعر والموسيقى في ست لغات. ويشارك في الفعالية شعراء من الإمارات والعالم، منهم الكندية روبي كور، والمصري هشام الجخ، والفلبينية إستر فارغاس كاستيلو، حيث يقدمون أمسيات شعرية مميزة. وتتنوع الفعاليات بين الشعر العربي الفصيح والعامي، بالإضافة إلى مشاركات باللغة الأوردية والمالايالامية من شعراء باكستان والهند.

طهاة عالميون

يشهد المعرض 47 فعالية للطهي الحي، يقدمها 17 طاهياً من 13 دولة، منها دول تشارك للمرة الأولى، وهي: فيتنام، سلطنة عُمان، سلوفينيا، ونيبال. ويشارك في الفعالية طهاة بارزون من بينهم الشيف المغربية علياء القاسمي، والشيف البريطانية روبي بوجال، والشيف العراقية لميس عطار باشي. كما يستضيف المعرض طهاة عالميين، مثل الشيف توي دييم فام، والشيف زولا نيني، مما يتيح للزوار فرصة اكتشاف كتب الطهي وتوقيعها.

وتشهد «منصة التواصل الاجتماعي» في المعرض فعاليات تعليمية وترفيهية للأطفال والشباب لتعزيز مهاراتهم في التواصل الرقمي وصناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. وتتضمن الفعاليات أنشطة كتابة التعليقات الإبداعية، وتصميم الإعلانات الرقمية، وإنتاج المحتوى المرئي والمسموع، كما تضم الورش التعليمية أنشطة متنوعة ككتابة تعليقات «السوشيال ميديا» وتحريك الصور بتقنية «الستوب موشن»، بمشاركة نخبة من صُنّاع المحتوى، مثل يارا بو منصف، صانعة محتوى فيديو، وإبراهيم معراوي، المعروف باسم «برهوم» صانع محتوى، وناصر وليلى، ثنائي مؤثر في وسائل التواصل، وشهاب الهاشمي، صانع محتوى تعليمي ترفيهي ومذيع ومُتحدث ومدرب إعلامي، وغيرهم.



التراث والمعارف المغربية

بمناسبة مشاركتها ضيف شرف على فعاليات المعرض، تقدم المملكة المغربية برنامجاً ثقافياً غنياً يضم 107 فعاليات بمشاركة 100 كاتب وأديب وناشر، تغطي مجالات ثقافية وفنية وأدبية، بالإضافة إلى 10 جلسات للطهي. ويتيح المعرض للجمهور استكشاف التراث المغربي عبر ندوات، عروض مسرحية، وحلقات نقاشية، إلى جانب عرض 4000 عنوان من 22 دار نشر مغربية.وخصصت المملكة لمشاركتها رواقاً مغربياً بمساحة 189 متراً مربعاً لعرض المخطوطات والمقتنيات، كما يشمل البرنامج لقاءات حوارية مع شخصيات مغربية بارزة كالدكتور أحمد شوقي بنبين، ومحمد الأشعري، وعروض موسيقية مثل فن عيساوة وكناوة، إلى جانب ورش للأطفال حول الزخرفة والنسيج وأمسيات شعرية وأدائية.

ويحظى معرض الشارقة الدولي للكتاب بدعم مجموعة متميزة من الشركاء والرعاة، يتقدمهم «اتصالات من إي آند e&» الراعي الرسمي للحدث، و«هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون» شريكاً إعلامياً، و«مركز إكسبو الشارقة» الشريك الاستراتيجي. كما تشمل قائمة الشركاء «مجموعة المروان» راعي جائزة «ترجمان»، و«مجموعة بيئة» شريكاً للاستدامة، و«أرادَ» شريكاً في التنمية، و«بنك الاستثمار» الشريك المصرفي، و«سكيبلي» Skiply داعماً للحلول الرقمية.