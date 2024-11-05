مجلس الإمارات للإعلام يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب

أبوظبي (وام)

يشارك مجلس الإمارات للإعلام، في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تنطلق فعالياته غداً، وتستمر حتى 17 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة، إذ يستعرض عبر منصته في المعرض، خدمات النشر، ويسلّط الضوء على دوره في تعزيز جودة المحتوى المتداول في الدولة.

وقال سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، بهذه المناسبة، إن معرض الشارقة الدولي للكتاب، يعد منصّة عالمية رائدة تجمع المتخصصين في صناعة النشر والأدباء والمؤلّفين من مختلف أنحاء العالم، وإن مشاركة المجلس في هذا الحدث تأتي جزءاً من مهمّتنا جهة تنظيمية ومشرّعة ودورنا في دعم وتمكين صناعة النشر في الدولة، وتعزيز جودة المحتوى المتداول، وضمان توافقه مع المعايير والتشريعات والسياسات المعمول بها، من خلال تهيئة بيئة ممكّنة ومتطورة وجاذبة في إطار قيم ومبادئ دولة الإمارات.

وأضاف أنه خلال النصف الأول من العام الحالي، سمح المجلس بدخول حوالي نصف مليون عنوان إلى أسواق الدولة، الأمر الذي يعكس التطور المستمر في قطاع النشر، وسهولة الإجراءات الحكومية، وسلاسة الخدمات المقدّمة من المجلس.

كما أصدر المجلس أكثر من 46 ألف إذن تداول بمختلف اللغات في الدولة، وأكثر من 1570 إذن طباعة لكتب محلية عربية وأجنبية.

وأكّد الشحّي حرص المجلس على تعزيز قطّاع النشر وتطوير السياسات والتشريعات التي تسهم في تسهيل الإجراءات، وتوفير بنية تحتية متطوّرة ومبتكرة وبيئة محفّزة للإبداع، ما يرسّخ مكانة الإمارات دولة داعمة لقطّاع النشر على المستوى العالمي.