اليوم.. انطلاق فعاليات «معرض الشارقة الدولي للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تستعد إمارة الشارقة اليوم (الأربعاء) لانطلاق الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، حيث يجتمع أكثر من 2520 ناشراً من 112 دولة، ليقدموا على مدار 12 يوماً أكثر من 1357 فعالية متنوعة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الكتب والأعمال الأدبية تحت شعار «هكذا نبدأ».

ويستضيف المعرض هذا العام المملكة المغربية ضيف شرف، احتفاءً بتراثها الثقافي الثري وإبداعات كتّابها ومفكريها، ليمنح الزوار فرصة للتعرف على تاريخ المغرب الغني وإرثه الحضاري المتنوع.

ويستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب نخبة من الكتاب والشعراء والمفكرين الإماراتيين، منهم الدكتور سلطان العميمي، والدكتور سعيد الظاهري، والكاتبة إيمان اليوسف.

كما يشارك في البرنامج الثقافي مجموعة من الأدباء والفنانين العرب، مثل أحمد عز، وأحمد مراد، وهشام الجخ.

وعلى الصعيد الدولي، يشارك الشاعر البلغاري غيورغي غوسبودينوف، والفيزيائي الكندي لورنس م. كراوس، والروائية الباكستانية آمنة مفتي، إلى جانب المؤرخ البريطاني بيتر فرانكوبان، والممثلة الهندية هوما قريشي.

ويستضيف المعرض من المملكة المتحدة، ستيفن بارتليت، وهو رجل أعمال، ومستثمر، ومؤلف لكتب من الأكثر مبيعاً، ومقدّم البودكاست الأشهر في أوروبا «مذكرات رئيس تنفيذي».

كما يستضيف المعرض أمسية موسيقية مع الموسيقار المصري عمر خيرت يوم 9 نوفمبر الساعة 8 مساء في قاعة الاحتفالات بـ«إكسبو الشارقة».

وفي ختام المعرض، يحيي الفنان الكويتي حمود الخضر أمسية غنائية يوم الأحد 17 نوفمبر في الساعة 7:30 مساءً. ويقدم المعرض هذا العام برنامجاً غنياً يتضمن 600 ورشة عمل تناسب جميع الفئات العمرية.

ويكرِّم معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ43 الكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي بلقب «شخصية العام الثقافية»؛ تقديراً لإسهاماتها وإنجازاتها في الأدب العربي.

ويشارك في هذه الدورة 134 ضيفاً من 32 دولة، يشاركون في أكثر من 500 فعالية ثقافية، تشمل جلسات نقاشية وقراءات أدبية وورش عمل وقصصاً ملهمة عن تجارب إبداعية متنوعة في عالم الكتابة والفن، وتضم قائمة المشاركين 49 ضيفاً عالمياً من 14 دولة، و45 ضيفاً عربياً من 17 دولة، إلى جانب 40 متحدثاً إماراتياً.