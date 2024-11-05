شرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية تشاركان في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (وام)

تعرض القيادة العامة لشرطة الشارقة وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، (79) إصدارا جديدا تغطي مجالات اجتماعية وشرطية وقانونية ضمن جناحها المشارك في النسخة الـ 43 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، تحت شعار "هكذا نبدأ".



إصدارات متنوعة

وأكد سعادة اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة التزام شرطة الشارقة بتعزيز المعرفة والوعي الثقافي في المجتمع، من خلال إصداراتها المتنوعة التي تجمع بين الأمن المجتمعي والقانون الشرطي.وأوضح أن مشاركة الشرطة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بإصدارات متعددة، تعكس نهج ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لنشر المعرفة، وتعزيز الوعي.



فرصة ثمينة

من جانبه أوضح العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية أن مشاركة الأكاديمية في معرض الشارقة الدولي للكتاب تمثل فرصة ثمينة لإبراز إنجازاتها العلمية والأمنية عبر 35 إصدارا حديثا تناقش التحديات الأمنية الراهنة، وتعزز الحركة العلمية الأمنية، ما يسهم في توفير تجربة تعليمية وثقافية غنية للزوار



«42 إصداراً»

وأشار العقيد سيف الذباحي مدير مركز البحوث بشرطة الشارقة إلى أهمية معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة لنشر الأبحاث والدراسات الأمنية موضحا أن مركز البحوث يشارك هذا العام بـ 42 إصدارا جديدا لعام 2024، تتنوع بين الفكر الشرطي وأنظمة المعلومات الجنائية، والمخدرات، والشباب، وجغرافية جرائم المخدرات، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في تعزيز الأمن والتحديات الأمنية وسبل مواجهتها، بما يسهم في رفع الوعي والثقافة الأمنية لدى المجتمع.