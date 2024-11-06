2993 جلسة تعاقد تختتم أعمال «مؤتمر الناشرين 2024»

الشارقة (الاتحاد)

اختتم مؤتمر الناشرين أعمال دورته الـ 14 أمس (الثلاثاء)، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب قبيل انطلاق الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بإبرام 2993 جلسة تعاقد على حقوق النشر وبيع حقوق الترجمة والتوزيع لإصدارات الناشرين المشاركين من مختلف أنحاء العالم، في إنجاز يتوّج ثلاثة أيام حافلة بالخبرات المهنية والمناقشات التي جمعت 1146 ناشراً ووكيلاً أدبياً من 108 دول عربية وأجنبية، حيث شهد اليومان الثاني والثالث عقد جلسات خاصة لمناقشة إبرام صفقات بيع وشراء حقوق النشر والترجمة، مما أتاح للمشاركين فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع شبكة علاقاتهم في أسواق النشر العالمية، بما يسهم في إيصالها إلى جمهور واسع في مختلف دول العالم.

وشهد المؤتمر، الذي حظيت دورته الـ 14 بدعم من شركة «دو»، شريكاً رسمياً للحدث، تنظيم عدة جلسات نقاشية تناولت أبرز التطورات وآفاق النمو في قطاع النشر، إلى جانب توزيع «جائزة الشارقة لحقوق النشر» وجائزة «She's Next هي التالية»، التي تقدمها مبادرة «ببلش هير» بالتعاون مع Visa «فيزا»، احتفاءً بالمساهمات المتميزة في مجال النشر.

وفي تعليقه على ختام المؤتمر، أكد منصور الحساني، المنسق العام للمؤتمرات المهنية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، دور «مؤتمر الناشرين» في إبراز نتائج التعاون في صناعة النشر على أرض الواقع، من خلال المناقشات المهنية، والخبرات العملية، والعقود التي تعود بالفائدة على كافة أقطاب صناعة النشر، إضافة إلى مجتمع القراء. وقال الحساني: «نجح المؤتمر في جمع الناشرين والوكلاء الأدبيين وكبار الشخصيات في القطاع من مختلف أنحاء العالم، مما أتاح بيئة تعزز الابتكار وتدعم بناء شراكات استراتيجية، وتثري معارف الناشرين بأهم التطورات والممارسات التي لا بد من اتباعها لتطوير أعمالهم، بما حقق أهدافنا التي تقوم على ربط الأسواق العالمية في صناعة النشر، وتعزيز نمو القطاع بشكل مستدام».