لطيفة بنت محمد تفتتح فعاليات الدورة الـ10 لأسبوع دبي للتصميم

دبي (وام)

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، فعاليات الدورة العاشرة لأسبوع دبي للتصميم، المنصة الرائدة في مجال التصميم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي يُقام بشراكةٍ استراتيجية مع حي دبي للتصميم (d3) التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، لتتوج الإمارة بهذه النسخة عشر سنوات من الإنجازات في مجال التصميم والإبداع والابتكار، ما يسهم في ترسيخ مكانتها وجهةً عالمية للتصميم، ويسلط الضوء على دورها وجهودها في دعم وتمكين المبدعين وأصحاب المواهب الاستثنائية من المنطقة والعالم.

يقدم أسبوع دبي للتصميم 2024 برنامجاً حافلاً بالفعاليات والتجارب المتنوعة من خلال أكثر من 10 معارض، و60 ورشة عمل، و40 عملاً تركيبياً، وسوف يشارك فيه أكثر من 70 حرفياً ورائد أعمال، ما يوفر للمبدعين في مختلف المجالات منصةً حيوية يعرضون من خلالها أعمالهم أمام الجمهور العالمي.

وعبرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازها بما حققته دبي من إنجازات أكدت حضورها على خريطة الإبداع والابتكار العالمية ومكانتها ملتقى عالمياً للفنانين ووجهة للمصممين ورواد الأعمال في مختلف المجالات الإبداعية، لافتةً إلى أن أسبوع دبي للتصميم أسهم بشكل فاعل في نمو قطاع التصميم في المنطقة، وتسريع وتيرة تحويل الإمارة إلى مركز دولي للإبداع والتصميم.

وقالت سموها: «نحتفي في أسبوع دبي للتصميم بالمواهب الإبداعية الاستثنائية التي وجدت في دبي بيئةً خصبة للتطور والازدهار، وخلال دوراته السابقة، نجح هذا الحدث العالمي في تمكين الكثير من الموهوبين، وتوفير الفرص المميزة لهم، وتزويدهم بما يحتاجون إليه من موارد وإمكانيات ودعم، ما أسهم في كتابة الكثير من قصص النجاح، وتحفيز ريادة الأعمال الإبداعية».

وأضافت سموها: «سعداء بما حققناه خلال السنوات العشر الماضية من إنجازاتٍ أسست لمستقبل التصميم في المنطقة، وعززت ممارسات التصميم المستدامة، وحفزت مفهوم الابتكار، وسنواصل رحلة الإلهام مع المصممين والفنانين الذين يسهمون عبر أفكارهم المبتكرة ورؤاهم الإبداعية في تحقيق أهداف رؤية دبي الثقافية، وتحويل طموحاتنا إلى واقع ملموس».

تتضمن قائمة أسبوع دبي للتصميم الذي يستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، فعاليات وأنشطة منوعة تقدم تجارب فريدة للزوار، وتسهم في إثراء معرفتهم وخبراتهم بدور التصميم في تشكيل المستقبل، أبرزها المعارض والتركيبات الفنية المبتكرة التي تركز في نسخة هذا العام على جمالية الحرف اليدوية التقليدية والتصميم الحديث، وتقدم وجهات نظر جديدة حول الاستدامة والابتكار والتراث الثقافي.