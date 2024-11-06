جناح إصدارات محمد بن راشد يشارك في «الشارقة الدولي للكتاب»

الشارقة (وام)

يشارك جناح إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «هكذا نبدأ». ويتيح الجناح لزواره إطلالة ثرية على أبرز مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الملهمة في القيادة والشعر والفروسية والحياة، والتي تروي جانباً من تجربة سموه ورؤاه الفريدة، وتوثق لمراحل ومحطات مؤثرة في قصة بناء دولة الاتحاد، والنقلات النوعية التي شهدتها الإمارات ودبي خلال العقود الماضية على صعد التنمية والازدهار والرفاه المجتمعي والمكانة العالمية المرموقة. ومن أبرز مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي يتم عرضها في معرض الشارقة الدولي للكتاب «رؤيتي»، و«قصتي»، و«ومضات من فكر»، و«تأملات في السعادة والإيجابية»، وديوان زايد، و«ومضات من شعر» و«40 قصيدة من الصحراء» و«قصائدي في حب الخيل»، و«ومضات من حكمة»، و«أقول محمد بن راشد آل مكتوم»، و«القائدان البطلان»، و«عالمي الصغير»، إضافة إلى «من الصحراء إلى الفضاء».