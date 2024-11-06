مجلس حكماء المسلمين يشارك في معرض الشارقة للكتاب

الشارقة (وام)

يشارك مجلس حكماء المسلمين للمرة الثالثة بجناح خاص في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعالياته اليوم تحت شعار «هكذا نبدأ»، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري بمركز إكسبو الشارقة.ويقدم جناح المجلس بالمعرض أكثر من 220 إصداراً، تشمل مجموعة من المؤلَّفات والكتب والمصنَّفات العلميَّة والفكريَّة، في مقدمتها ما يزيد على 20 مؤلفاً لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، تُبرز سماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي، ومنها «القول الطَّيب» بأجزائه الثلاثة، و«مقوِّمات الإسلام»، و«رأي في حوار الشرق والغرب»، و«العودة إلى الإيمان»، و«كلمة إلى الشباب»، و«في المصطلح الكلامي الصوفي»، و«نظرات في فكر الإمام الأشعري»، و«من دفاتري القديمة»، و«إن الدين يسر»، و«نحو اجتهاد فقهي معاصر»، و«حديث في العلل والمقاصد»، و«الطريق إلى الله»، و«حديث في السلام»، و«التراث والتجديد.. مناقشات وردود»، و«أهل السنة والجماعة»، و«آداب وقيم» وغيرها من الكتب.

ويتضمَّن جناح مجلس حكماء المسلمين أيضاً مجموعة من المؤلَّفات والكتب والمصنَّفات العلميَّة والفكريَّة المهمة، التي تهدف إلى معالجة أبرز المجالات الفكرية والثقافية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وينظم جناح مجلس حكماء المسلمين برنامجاً ثقافيّاً متنوعاً يشمل مجموعة من الندوات والمحاضرات الثقافية تناقش عدداً من القضايا والموضوعات الراهنة، بما في ذلك قضية التغير المناخي والمسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق الجميع لبناء مستقبل مستدام وأفضل للأجيال القادمة، وكيفية الاستفادة من التراث الإسلامي في نشر وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش وقبول واحترام الآخر، ودور الإعلام الرقمي في خدمة الإنسانية، وإستراتيجيات تمكين الشباب للاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي في تعزيز صناعة السلام.

وتزامناً مع احتفاء المجلس، بمرور عشرة أعوام على تأسيسه، ينظم جناحه عدداً من الفعاليات والبرامج والأنشطة الفكرية والثقافية التي تلبي تطلعات زوَّاره واحتياجاتهم، ويشمل ذلك منطقة خاصة لبيع الكتب، وركناً مميَّزاً للأطفال، يقدم فيه عدداً من الفعاليات الترفيهيَّة والتعليميَّة المصممة لهم بشكل خاص.