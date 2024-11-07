الخميس 7 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الأعلى لشؤون الأسرة» يطلق 10 إصدارات في «الشارقة للكتاب»

«الأعلى لشؤون الأسرة» يطلق 10 إصدارات في «الشارقة للكتاب»
7 نوفمبر 2024 14:43

الشارقة (وام)
يصدر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، خلال مشاركته معرض الشارقة الدولي للكتاب، أكثر من عشرة إصدارات جديدة في مجالات التربية والتنمية الأسرية والصحة عبر الجلسات والورش والفعاليات التي ستنفذ في منصته بالمعرض.ويقدم المجلس خلال المعرض، الذي يشارك فيه هذا العام تحت شعار «من طفل قارئ إلى عالَم مبدع»، برنامجاً حافلاً بالفعاليات والورش التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، خاصة الأسرة والأطفال، عبر منصته التي تشارك فيها إداراته المختلفة. وتتضمن المشاركة حوالي 50 جلسة توعوية، تغطي مجالات عديدة منها المجالات الثقافية والتي تعزز القراءة والمعرفة لدى فئات الأسرة، وورش مصاحبة تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية، والصحة وسلامة الطفل، كما يوفر المجلس جلسات إرشاد أسري ونفسي وصحي وتربوي وقانوني، يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين من إدارات المجلس المشاركة، ومشاركة عدد من المختصين المتعاونين. وتتميز مشاركة المجلس في معرض الشارقة الدولي للكتاب لهذا العام بطرحها جوائز قيمة مُقدمة من العربية للطيران بهدف تشجيع الأسر على اقتناء الكتب.
 

أخبار ذات صلة
ثلاث قصص من المغرب تلهم الأطفال في «الشارقة للكتاب»
سلطان القاسمي: انطلاق مشروع علمي عظيم لا يقل أهمية عن معجم «العربية»
معرض الشارقة للكتاب
آخر الأخبار
مبادرات الإمارات في قطاع غزة
علوم الدار
مبادرات الإمارات في قطاع غزة
اليوم 17:52
مكتبة محمد بن راشد تستعرض إصداراتها المعرفية في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
مكتبة محمد بن راشد تستعرض إصداراتها المعرفية في «الشارقة للكتاب»
اليوم 17:52
«المصارعة» يعتمد مشروع أول مركز تدريب متخصص
الرياضة
«المصارعة» يعتمد مشروع أول مركز تدريب متخصص
اليوم 17:45
المطبخ المغربي.. مذاق يختزل التراث
التعليم والمعرفة
المطبخ المغربي.. مذاق يختزل التراث
اليوم 17:41
«المُقيم الأولمبي» فليتوود يتصدر انطلاقة «جولف أبوظبي»
الرياضة
«المُقيم الأولمبي» فليتوود يتصدر انطلاقة «جولف أبوظبي»
اليوم 17:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©