«الأعلى لشؤون الأسرة» يطلق 10 إصدارات في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (وام)

يصدر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، خلال مشاركته معرض الشارقة الدولي للكتاب، أكثر من عشرة إصدارات جديدة في مجالات التربية والتنمية الأسرية والصحة عبر الجلسات والورش والفعاليات التي ستنفذ في منصته بالمعرض.ويقدم المجلس خلال المعرض، الذي يشارك فيه هذا العام تحت شعار «من طفل قارئ إلى عالَم مبدع»، برنامجاً حافلاً بالفعاليات والورش التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، خاصة الأسرة والأطفال، عبر منصته التي تشارك فيها إداراته المختلفة. وتتضمن المشاركة حوالي 50 جلسة توعوية، تغطي مجالات عديدة منها المجالات الثقافية والتي تعزز القراءة والمعرفة لدى فئات الأسرة، وورش مصاحبة تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية، والصحة وسلامة الطفل، كما يوفر المجلس جلسات إرشاد أسري ونفسي وصحي وتربوي وقانوني، يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين من إدارات المجلس المشاركة، ومشاركة عدد من المختصين المتعاونين. وتتميز مشاركة المجلس في معرض الشارقة الدولي للكتاب لهذا العام بطرحها جوائز قيمة مُقدمة من العربية للطيران بهدف تشجيع الأسر على اقتناء الكتب.

