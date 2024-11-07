«الشارقة للكتاب» يعلِّم الفتيات تقنيات "التلي"

الشارقة (الاتحاد)

تعرفت زائرات «معرض الشارقة الدولي للكتاب» على حرفة التلي الإماراتية التراثية، وهي الضفائر المنسوجة يدوياً، وتقنيات نسيج تلي «ساير ياي»، التي تعني الذهاب والإياب، في خطوط متعاكسة على محور واحد، وكيفية تنفيذ أسلوب هذه التقنية لصنع أساور باستخدام الخيوط القطنية الملونة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «حلية التلي» نظمها مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، واستضافتها القاعة رقم 7، ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة الـ43 للمعرض، التي تقام في الفترة 6 - 17 نوفمبر في «مركز إكسبو الشارقة» تحت شعار «هكذا نبدأ».

واستهدفت الورشة، التي قدمتها أمل فاروق إسماعيل، تنفيذي أول تطوير الحرف في مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، وأمنية حسان من المجلس، تعريف الأجيال الناشئة من الفتيات على حرفة التلي وتعزيز مهاراتهن في فنونها لضمان انتقالها إلى الأجيال، والحفاظ عليها وحمايتها من الضياع والاندثار، وترسيخ محبة الوطن والانتماء إليه وإلى ثقافته وتراثه في نفوسهن.

تشكل هذه الورشة واحدة من 600 ورشة عمل تقدمها دورة العام الجاري من المعرض، منها 465 ورشة للكبار والأطفال، و135 ورشة خاصة بمرحلة الطفولة المبكرة، تستهدف تعزيز مهارات المشاركين وخبراتهم في مجالات متنوعة تشمل التراث، والفنون، والبيئة، والتكنولوجيا، والإعلام، وريادة الأعمال.