قصائد تحتفي بالحب في أولى أمسيات "الشارقة للكتاب"

الشارقة (الاتحاد)

في ليلة أضاءها الشعر، احتضن معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، أمسية شعرية جمعت عشاق الكلمة ليحلقوا مع قصائد خطّها ثلاثة من الشعراء الذين أخذوا الحضور في رحلة إلى عوالم جمالية للحب والحنين والشوق.

وقدّمت الأمسية، التي استضافت الدكتور الأديب إبراهيم بورشاشن، والشاعر خالد النعيمي، والشاعر محمد المهيري، قصائد تنوعت موضوعاتها ومدارسها الشعرية، فجاء منها مشغولاً في تجسيد معنى الحب، وأخرى في تفسير الغياب، بينما ظلت كلها تحت تنتسب إلى قصيدة التفعيلة والنثر.

افتتح الدكتور إبراهيم بورشاشن، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانيّة، الأمسية بقصائد من ديوانه "إبحار في عيون الحوريات". وفي قصيدته "عاشقة الحروف"، رسم بورشاشن صوراً بديعة تجسد شغف الحروف وانقيادها لسحر العشق.

تلا ذلك الشاعر خالد النعيمي، الذي قرأ مقتطفات من ديوانه "عبور الملكة الأخير". ففي قصيدته "حبّ في زمن الحدود"، عبّر النعيمي عن مزيج من الشوق والحنين في زمن يفرق الأحبة ويباعد بين الحدود.

واختتم الأمسية الشاعر محمد المهيري، الذي استلهم من دفء أسرته قصيدته التي تتحدث عن الحب الأصيل. فمن ديوانه "كتاب حبّي"، أهدى المهيري قصيدة إلى والديه بعنوان "نوران حياة كاتب".