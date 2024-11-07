الخميس 7 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

قصائد تحتفي بالحب في أولى أمسيات "الشارقة للكتاب"

جانب من الأمسية
7 نوفمبر 2024 18:16

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مختصون: «المعجم التاريخي» إنجاز يصون إرث لغة الضاد للأمة العربية
اتحاد كتّاب الإمارات يشارك في «الشارقة للكتاب»

في ليلة أضاءها الشعر، احتضن معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، أمسية شعرية جمعت عشاق الكلمة ليحلقوا مع قصائد خطّها ثلاثة من الشعراء الذين أخذوا الحضور في رحلة إلى عوالم جمالية للحب والحنين والشوق.
وقدّمت الأمسية، التي استضافت الدكتور الأديب إبراهيم بورشاشن، والشاعر خالد النعيمي، والشاعر محمد المهيري، قصائد تنوعت موضوعاتها ومدارسها الشعرية، فجاء منها مشغولاً في تجسيد معنى الحب، وأخرى في تفسير الغياب، بينما ظلت كلها تحت تنتسب إلى قصيدة التفعيلة والنثر.
افتتح الدكتور إبراهيم بورشاشن، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانيّة، الأمسية بقصائد من ديوانه "إبحار في عيون الحوريات". وفي قصيدته "عاشقة الحروف"، رسم بورشاشن صوراً بديعة تجسد شغف الحروف وانقيادها لسحر العشق.
تلا ذلك الشاعر خالد النعيمي، الذي  قرأ مقتطفات من ديوانه "عبور الملكة الأخير". ففي قصيدته "حبّ في زمن الحدود"، عبّر النعيمي عن مزيج من الشوق والحنين في زمن يفرق الأحبة ويباعد بين الحدود.
واختتم الأمسية الشاعر محمد المهيري، الذي استلهم من دفء أسرته قصيدته التي تتحدث عن الحب الأصيل. فمن ديوانه "كتاب حبّي"، أهدى المهيري قصيدة إلى والديه بعنوان "نوران حياة كاتب". 

معرض الشارقة للكتاب
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
معرض الشارقة
الإمارات
آخر الأخبار
«المالية» توقع مذكرتي شراكة مع الجامعة الأميركية و«المحاسبين القانونيين»
اقتصاد
«المالية» توقع مذكرتي شراكة مع الجامعة الأميركية و«المحاسبين القانونيين»
اليوم 20:22
جانب من الفعالية
التعليم والمعرفة
مركز محمد بن خالد آل نهيان الثقافي ينظم محاضرة عن سنع المجالس
اليوم 20:22
أوسماري قصة أمل وطموح في بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
أوسماري قصة أمل وطموح في بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
اليوم 20:17
آثار قصف ومعارك في أوكرانيا
الأخبار العالمية
الكرملين: نتذكر كلام ترامب عن السلام في أوكرانيا
اليوم 20:14
زوار بمعرض أدبيك (الاتحاد)
اقتصاد
رئيس الطاقة في «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» لـ «الاتحاد»: التحول الرقمي يزيد الطلب على الطاقة بالإمارات
اليوم 20:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©