اتحاد كتّاب الإمارات يشارك في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (وام)

يشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ«43».

تتضمن مشاركة الاتحاد في المعرض أحدث الإصدارات الأدبية، والتي تمثلت في كتابين منفصلين للقصص القصيرة الفائزة بجائزة غانم غباش في دوراتها بين عامي 2002 - 2009، والقصص التي فازت بالجائزة في دورتها الخامسة عشرة عام 2024، إضافة إلى كتاب لنا المدى والظلال «قصائد من الإمارات» إعداد وتوثيق الكاتبة والروائية لولوة المنصوري.

كما يُشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في عددٍ من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بينَ الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية والجلسات النقاشية، والتي تقام على مدار أيام المعرض، بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين.