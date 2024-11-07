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التعليم والمعرفة

مركز محمد بن خالد آل نهيان الثقافي ينظم محاضرة عن سنع المجالس

جانب من الفعالية
7 نوفمبر 2024 20:22

هويدا الحسن (العين)
في إطار جهود مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، لتحقيق رؤية واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مشاريعها الوطنية والثقافية، نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، وجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، محاضرة «سنع المجالس تعزيزاً لمشروع «إرث زايد» أحد مشاريع المركز الثقافي وبرنامج مفاتيح الأسرة السعيدة في جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، قدمتها  موزة أحمد الشامسي، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في مقر المؤسسات، وذلك بحضور طالبات من مدارس حكومية وخاصة في مدينة العين.
وعبر كلمة ترحيبية استهلتها مريم حمد الشامسي، الأمين العام للمؤسسات، ثمنت من خلالها جهود رئيس مجلس الإدارة الشيخة د. شما محمد خالد آل نهيان، وحرصها على تمكين الأجيال بقيم وسنع الإمارات وأهميتها في التعامل داخل المجالس، وأثرها في تطوير وتحسين مهارات التواصل الاجتماعية والتمسك بسنعها الإماراتي باعتباره أحد الفنون الحياتية التي تناقلتها الأجيال عبر ثقافة وأخلاق المجتمع الإماراتي.
وقد تناولت موزة الشامسي محاور رئيسة، خلال طرحها الآداب والسلوكيات التي يجب اتباعها في المجالس، وتجلى حديثها بتعزيز هذه القيم الاجتماعية عبر سنع المجالس كجزء أساسي من الثقافة الاجتماعية الإماراتية التي تحرص القيادة الرشيدة على تأصيلها، من خلال مجلس الأحياء بشكل عام، ومجالس البيوت بشكل خاص.
وأكدت، من خلال حوارها مع الطالبات، أن السنع يعد أسلوب حياة في مجتمع الإمارات، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقيم المجتمعية الإيجابية والسلوكيات التي تدل على وجود التلاحم الاجتماعي والترابط والتضامن الاجتماعي.
وتحدثت الشامسي عن أهمية التحلي بمكارم الأخلاق، بدءاً من الابتسامة ولين الكلام، وصولاً إلى خفض الصوت أثناء التحدث، والحرص على عدم إهدار الوقت بما لا يفيد.
وقدمت المحاضرة نصائح للطالبات ليمتلكن مهارات سنع التعامل مع المعلمات، ومع زميلات الدراسة، حرصاً على حسن الخلق وأهميته في الحياة، حاضراً ومستقبلاً.

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