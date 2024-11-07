بدور القاسمي تتوّج الفائزين بجوائز «ترجمان» و«الشارقة الدولي للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

كرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الفائزين بجوائز معرض الشارقة للكتاب في دورته الـ43، وجائزة الدورة السابعة من جائزة الشارقة للترجمة (ترجمان).

جاء ذلك خلال حفل خاص أقيم ضمن فعاليات اليوم الأول من المعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في الفترة من 17-6 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «هكذا نبدأ».

وقالت الشيخة بدور القاسمي، في رسالة وجهتها للفائزين: «إن الاحتفاء بالإبداعات الاستثنائية والمميزة هو تجسيد لواحدة من القيم المركزية في مشروع الشارقة الثقافي، فنحن نؤمن أن مهمة كل مبدع في صناعة وإنتاج المعرفة تتجسد في تقديم نموذج يحتذى للأجيال الجديدة لنضاعف أثر المعرفة والثقافة في بناء مجتمعات متماسكة وتملك أدوات تواصلها مع نظيرتها في مختلف بلدان العالم».

وأضافت: «نبارك للفائزين إنجازاتهم، ونؤكد لهم أننا في الشارقة ملتزمون بدعم تجاربهم وضمان استدامة نتائجها سواء على مستوى الترجمة أو التأليف أو النشر، ونتطلع أن تشكل هذه الجوائز حافزاً لمزيد من العمل والإنجاز، فأجمل ما في العمل الثقافي أن كل هدف يتحقق فيه، هو خطوة بداية نحو أهداف أكبر وأكثر اتساعاً وتأثيراً».

وفي كلمتها خلال حفل التكريم، أكدت خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أن هيئة الشارقة للكتاب تؤمن بدور المؤلفين والناشرين كركيزة للنهوض الثقافي والمعرفي.



تكريم الفائزين والداعمين

حصد جائزة الشارقة للترجمة (ترجمان)، ترجمة كتاب «طوق الحمامة» لابن حزم الأندلسي إلى اللغة التركية، والتي ترجمها الدكتور محمد حقي صوتشين، والصادرة عن مجموعة ألفا للنشر.

وذهبت جائزة «الشارقة للكتاب الإماراتي»، في فئة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية» من نصيب عوض بن حاسوم الدرمكي عن روايته «عهد الجراح»، الصادرة عن دار أوراق للنشر والتوزيع.

أما فئة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات» ففاز بها الكاتب علي العبدان، عن كتابه «الأغاني الإماراتية: مساراتها الأولى ومصادرها القديمة» الصادر عن مركز أبوظبي للغة العربية.

وذهبت جائزة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي» للشاعر كريم معتوق، وذلك عن ديوانه «قصائد من وادي عبقر» الصادر عن منشورات كريم معتوق، فيما حازت الدكتورة فاطمة البريكي جائزة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية الأولى»، عن روايتها «غربنة بقلم الغراب» الصادرة عن دار سما للإنتاج والتوزيع.

وضمن جوائز «أفضل كتاب عربي» فاز بجائزة «أفضل كتاب عربي في مجال الرواية» الروائي عيسى ناصري وذلك عن روايته «الفسيفسائي» الصادرة عن منشورات مسكيلياني، وذهبت جائزة «أفضل كتاب أجنبي خيالي» إلى المؤلفة إليزابيث لودونب عن روايتها «غريب في بغداد» A Stranger in Baghdad الصادر عن الجامعة الأميركية بالقاهرة.

أما «جائزة أفضل كتاب أجنبي واقعي، فحصل عليها الكاتبان سيدهارث كاك وليلا كاك بهان، عن كتابهما الحب، المنفى، الفداء«Love، Exile، Redemption الصادر عن دار روبا للنشر في الهند.

أمّا جوائز أفضل دور النشر لعام 2024، فحصل فيها على جائزة «أفضل دار نشر محلية» دار أشجار للنشر والتوزيع.

بينما فاز بجائزة «أفضل دار نشر عربية» دار مسكيلياني للنشر في تونس، في حين كانت جائزة «أفضل دار نشر أجنبية» من نصيب «دي سي بوكس» بالهند DC Books.

وفي ختام الحفل، كرمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرعاة والشركاء الداعمين تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية.