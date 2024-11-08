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التعليم والمعرفة

جوجل تطلق أداة جديدة لصناعة الفيديوهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

جوجل تطلق أداة جديدة لصناعة الفيديوهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
8 نوفمبر 2024 14:39

قررت جوجل دخول عالم المنافسة في عالم الذكاء الاصطناعي المرتب بصناعة الفيديوهات بقوة مع إطلاق أداة جديدة مخصصة لهذا الغرض في معظم إصدارات Google Workspace، وهو ما يمثل نقلة نوعية في كيفية إنتاج المحتوى الرقمي للأعمال والتسويق. تحمل الأداة اسم "Google Vids"، وتعتمد على نموذج Gemini للذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو مبتكرة اعتمادًا على الملفات والاقتراحات التي يوفرها المستخدم.




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خيارات مرنة لإنشاء الفيديو.. بين القوالب الجاهزة والتصميم

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يتيح Google Vids للمستخدمين خيارين رئيسيين لبدء مشروع الفيديو: إما البدء من الصفر وتصميم فيديو حسب الطلب، أو الاستفادة من قوالب جاهزة تتيح بناء مسودة أولية للفيديو بسرعة. وهناك خيار مميز يعرف بـ"ساعدني في الإنشاء"، حيث يقوم نموذج Gemini باقتراح نصوص وأفكار إبداعية للبدء في إنشاء الفيديو، مما يسهل على المستخدمين تطوير أفكارهم وتحويلها إلى واقع.


 

 

 

كيف يغيّر Google Vids إنتاج المحتوى

لا تقتصر الأداة على استخدام القوالب المتاحة فحسب، بل تتيح للمستخدمين حرية إضافة الصور والفيديوهات الخاصة بهم لتخصيص المحتوى بأقصى حد. كما يحتوي Google Vids على استوديو تسجيل افتراضي، يتيح إضافة الصور والفيديوهات الشخصية، أو حتى تسجيل فيديوهات بالصوت والصورة مباشرة، ما يجعلها مناسبة لإنشاء مقاطع مخصصة تقدم تجارب مرئية غنية.

 

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أعلنت Google لأول مرة عن هذه الميزة في أبريل، وأكدت أن Google Vids تتيح للمستخدمين إنتاج عروض شرائح مدمجة تستخدم مختلف أنواع الوسائط، بناءً على المحتوى المتوفر في مستنداتهم أو بناءً على الاقتراحات التي يكتبونها في الأداة. وعلى عكس منصات أخرى مثل Runway’s Gen-2 وOpenAI’s Sora، لا يقوم Google Vids بإنشاء فيديوهات كاملة ومعقدة من الصفر، بل يعتمد على دمج الوسائط وتقديمها في شكل عرض تفاعلي.

المصدر: وكالات
المحتوى الرقمي
الفيديوهات
الذكاء الاصطناعي
جوجل
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