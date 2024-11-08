المركز الإقليمي للتخطيط التربوي يستعرض إصداراته في "الشارقة للكتاب"

الشارقة (وام)

يشارك المركز الإقليمي للتخطيط التربوي في النسخة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة حتى 17 نوفمبر الحالي. ويعرض المركز مجموعة من إصداراته ، التي تركز على قضايا التعليم المعاصرة في إطار جهوده الدؤوبة، لدعم تطوير قطاع التعليم والارتقاء بالسياسات التعليمية على مستوى المنطقة. ويهدف المركز من خلال مشاركته في هذا الحدث الثقافي البارز إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التخطيط التربوي المستدام، وتبادل الرؤى مع خبراء التعليم وصنّاع القرار، حيث تشكل إصدارات المركز البحثية المعروضة، دليلاً حياً، على التزامه بتعزيز جودة التعليم وتهيئة بيئة تعليمية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز من قدرات الأجيال القادمة.وقالت مهرة المطيوعي، مديرة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، إن هذا الحدث الثقافي البارز يشكل منصة مثالية، لتعزيز التواصل وتبادل المعرفة حول قضايا التعليم الراهنة والمساهمة بفعالية في خدمة المجتمع التعليمي، ونتطلع من خلال هذه المشاركة إلى تقديم إصداراتنا البحثية المتخصصة وأوراق العمل والأدلة التربوية لدعم صنّاع القرار والباحثين والمختصين في الميدان التعليمي بما يتوافق مع رؤيتنا الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة التغيير والتطوير المستمر لقطاع التعليم.

وتستهدف مشاركة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي أيضا إبراز الخبرات التعليمية المحلية والدولية، وتعزيز التفاعل المثمر مع الزوار والمختصين وبناء شراكات جديدة مع المؤسسات التعليمية الرائدة، إضافة إلى تقديم دراسات معمّقة حول عدد من المبادرات التعليمية الناجحة، كما يلتزم المركز بجمع آراء الجمهور لتوجيه برامجه المستقبلية خاصة فيما يتعلق بمجالات الذكاء الاصطناعي وزيادة عدد المستفيدين من برامجه التعليمية.