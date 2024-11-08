الجمعة 8 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

خبراء ومتخصصون: العرب علموا البشرية الببيلوغرافيا

جانب من الجلسة الحوارية
8 نوفمبر 2024 18:24

الشارقة (الاتحاد)
شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، جلسة حوارية بعنوان «كتب الببليوغرافيا في الأدب العربي.. أهميتها وتأثيرها»، تحدث خلالها الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وفهد علي المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، وأدارها سلطان المزروعي.
تناولت الجلسة أهمية كتب الببليوغرافيا في حفظ الأدب العربي وإتاحة مصادره للباحثين والمتخصصين، إضافةً إلى دورها في تنظيم التراث الأدبي وتحليل تطوراته، حيث استعرض المتحدثان دور علم الببليوغرافيا كوسيلة لرصد وتوثيق الأعمال الأدبية، وحجم مساهمته في دراسة الأنماط الأدبية وتقييم تأثيراتها الثقافية عبر العصور، بما يعزز الفهم التاريخي للأدب العربي ويكشف عن الروابط الأدبية بين الأعمال.
وأكد المتحدثان على دور هذا العلم في إبراز التراث العربي وإيصاله للأجيال، وتسليط الضوء على المساهمات العربية والإسلامية التي لم تقتصر على حفظ التراث العربي فقط، بل امتدت إلى حفظ آثار حضارات أخرى كاليونانية، مشيرين إلى أن العرب علموا البشرية علم الببلوغرافيا. واليوم تتعاظم الحاجة لبناء قاعدة بيانات تحفظ التاريخ الأدبي.

أخبار ذات صلة
«بيت الحكمة» يسلط الضوء على الإرث التاريخي لجامعة القَرويين
«الشارقة للمتاحف» تطلق كتاباً جديداً خلال معرض الكتاب
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الببليوغرافيا
الأدب العربي
آخر الأخبار
«بيت الحكمة» يسلط الضوء على الإرث التاريخي لجامعة القَرويين
التعليم والمعرفة
«بيت الحكمة» يسلط الضوء على الإرث التاريخي لجامعة القَرويين
اليوم 20:20
سيف الحول لـ«مكسب» في مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن
الرياضة
سيف الحول لـ«مكسب» في مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن
اليوم 20:15
عمليات عد وفرز الأصوات في انتخابات الكونغرس الأميركي
الأخبار العالمية
الجمهوريون يحتفظون بأغلبية بسيطة في مجلس النواب
اليوم 20:09
الناموس لـ «طوفان» في سباق الياسات للمحامل الشراعية
الرياضة
الناموس لـ «طوفان» في سباق الياسات للمحامل الشراعية
اليوم 20:02
«طيران الإمارات» تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران 2024
«طيران الإمارات» تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران 2024
اليوم 19:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©