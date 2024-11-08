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التعليم والمعرفة

باحثو ومؤلفو «تريندز» يوقعون 4 إصدارات جديدة في «الشارقة للكتاب»

محمد العلي في صورة جماعية مع باحثي ومؤلفي «تريندز» (من المصدر)
9 نوفمبر 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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شهدت منصة توقيع الكتب في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، توقيع أربعة إصدارات جديدة أعدها خبراء وباحثون ومؤلفون من مركز تريندز للبحوث والاستشارات.
وتأتي حفلات تدشين الكتب الجديدة ترجمة لأهداف «تريندز» التي تسعى إلى تعزيز الحوار والنقاش الفكري، ودعم الثقافة والمعرفة القائمة على استشراف المستقبل، وذلك ضمن البرنامج العلمي والثقافي المصاحب لمشاركة المركز في فعاليات النسخة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.
وشملت الإصدارات الجديدة، التي دشنها «تريندز» كتب «تصفير البيروقراطية الحكومية.. الخصائص العامة والتحولات التكنولوجية والنموذج الإماراتي»، و«من التنافس إلى التواصل الدبلوماسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.. التطور الجيوسياسي في العلاقة بين الصين والهند»، و«توسع الصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. المصالح الاستراتيجية، الاستراتيجيات الدبلوماسية، والتأثيرات الإقليمية»، والكتاب الثالث عشر من موسوعة «تريندز» حول جماعة الإخوان تحت عنوان «الإخوان المسلمون في العلاقات الدولية».
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الهدف الأساسي من إطلاق مجموعة جديدة من الكتب الأصيلة والفريدة من نوعها في معرض الشارقة الدولي للكتاب هو تعزيز الفهم العام للقضايا المعقدة على المستويين الدولي والإقليمي، إلى جانب المساهمة الفاعلة في تعزيز الحوار الفكري وتقديم تحليلات مبتكرة وغير تقليدية حول الأحداث الراهنة واتجاهاتها المستقبلية.
وذكر العلي أن «تريندز» يولي أصحاب الفكر والخبراء والباحثين الشباب أهمية كبرى ضمن استراتيجية المركز وتوجهاته العالمية، لما لهم من دور بناء وفعال في استعراض القضايا والأزمات المعاصرة بأساليب هادفة ورصينة، تستند إلى معطيات البحث العلمي الجاد والمعلومات الدقيقة.
وقد وقعت شما القطبة، الباحثة في «تريندز» كتابها باللغة الإنجليزية الذي يحمل عنوان «من التنافس إلى التواصل الدبلوماسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.. التطور الجيوسياسي في العلاقة بين الصين والهند».
ودشنت نجلاء المدفع، الباحثة في «تريندز»، كتابها الصادر باللغة الإنجليزية الذي يحمل عنوان «توسع الصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. المصالح الاستراتيجية، الاستراتيجيات الدبلوماسية، والتأثيرات الإقليمية».
أما حمد الحوسني، الباحث ورئيس قسم دراسات الإٍسلام السياسي في «تريندز»، وعبدالله الخاجة، الباحث في «تريندز»، فوقعا الكتاب الثالث عشر من موسوعة «تريندز» حول جماعة الإخوان، الذي يأتي تحت عنوان «الإخوان المسلمون في العلاقات الدولية.. الدور والمآلات» الذي يقف على التباين في واقع جماعة الإخوان بين ثبات التنظير، والحركية العملية البرجماتية.
استهل حفلات توقيع الكتب الدكتور عبدالله بن سلمان النعيمي، حيث وقع كتابه الصادر عن «تريندز» تحت عنوان «تصفير البيروقراطية الحكومية.. الخصائص العامة والتحولات التكنولوجية والنموذج الإماراتي»، والذي يحلل فيه مفهوم «تصفير البيروقراطية»، موضحاً أنه نهج يسعى إلى إزالة العوائق الإدارية التي تعيق الإنتاجية والابتكار، مع تعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية.
ويستعرض الكتاب تجربة دولة الإمارات كنموذج رائد في تصفير البيروقراطية، من خلال تبني الحكومة الذكية والتحول الرقمي، حيث استطاعت دولة الإمارات تجاوز العقبات البيروقراطية التقليدية عبر تطوير أنظمة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الذكية، التي تُساهم في تسريع العمليات وتقديم خدمات عالية الجودة تحقق الرفاهية وجودة الحياة في المجتمع.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
الإمارات
الشارقة
معرض الشارقة الدولي للكتاب
معرض الشارقة للكتاب
معرض الشارقة
محمد العلي
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