إطلاق وتوقيع كتاب «الهُويّة الوطنيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة» لجمال السويدي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس الأول الخميس، كتابه الجديد «الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير»، الصادر عن الأرشيف والمكتبة الوطنية، بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ43، والتي تأتي تحت شعار «هكذا نبدأ»، حيث شهد الحفل عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، ونخبة من المثقفين والمفكرين والباحثين، ورجال الصحافة ووسائل الإعلام.

ويقدم الكتاب إطاراً نظرياً وتأصيلاً تاريخياً لنموذج الهويّة الوطنية الإماراتية، ويستعرض التجربة الفريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في بناء هويتها الوطنية، التي تقوم على دعائم عديدة، أبرزها: التسامح والتعايش السلمي والتقدم التكنولوجي.

ومن جهته قدّم الدكتور جمال السويدي الشكر إلى منظمي الحفل والحضور، وأبدى سعادته البالغة لإقبال رواد المعرض على حضور الحفل، وحرص الكثير منهم على اقتناء الكتاب، قائلاً: إن كتاب «الهُويّة الوطنيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة.. بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير» يقدم دراسة عميقة حول مفهوم الهوية الوطنية الإماراتية، في ظل التحولات العالمية والتحديات المحلية والإقليمية، ويهدف إلى الإسهام في النقاش حول الهوية الوطنية، ويسلط الضوء على كيفية تفاعل دولة الإمارات العربية المتحدة مع التحولات العالمية والإقليمية، دون المساس بملامحها الثقافية والاجتماعية المميزة.

وأضاف أن الكتاب يتضمن رؤية مستقبلية للهُوية الوطنية في مرحلة ما بعد النفط، حيث يسعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالتعاون مع إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، إلى بناء مجتمع متماسك، يميزه ولاء وطني متكامل.

وأشار السويدي إلى أن الكتاب يستعرض نظريات الهوية، ويبرز الخصوصية الثقافية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويناقش كيفية استجابة الدولة للتحديات الحديثة، عبر تهيئة الأجيال للمواطنة الإيجابية في مجتمعٍ رقمي آمن.