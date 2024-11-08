لطيفة بنت محمد تزور «داون تاون ديزاين 11»

دبي (الاتحاد)

زارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، النسخة الحادية عشرة لمعرض «داون تاون ديزاين 11» الحدث الأبرز في أسبوع دبي للتصميم والمعرض الرائد للتصاميم المعاصرة في الشرق الأوسط، الذي تختتم فعالياته اليوم السبت وأُقيم بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم (d3) التابع لمجموعة تيكوم، وهيئة الثقافة والفنون في دبي.

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن معرض «داون تاون ديزاين 11» يجسّد روح دبي الإبداعية وهويتها النابضة بالحياة، ويسهم في توسيع آفاق الابتكار في مجالات التصميم المتنوعة، حيث نجح عبر دوراته الماضية في توفير منصة أتاحت للفنانين والمصممين من مختلف أنحاء العالم فرصة للتواصل والحوار البنَّاء، ومشاركة تصميم مستقبل الإبداع في دبي.

وقالت سموّها: «ساهم «داون تاون ديزاين» في إرساء بنية قوية للفنون والتصميم عبر توفيره لمساحات واسعة وآفاق رحبة تُمكِّن المبدعين من تبادل الخبرات والرؤى الملهمة، وإطلاق العنان لأفكارهم وتحويلها إلى أعمال إبداعية متميزة، ويأتي دوره استكمالاً للمنظومة الإبداعية الداعمة للمصممين في أسبوع دبي للتصميم، والتي تبدأ بتمكينهم وتزويدهم بالمعرفة وتوجيههم حتى يتمكنوا من عرض أعمالهم أمام الجمهور العالمي من خلال المعرض، ما يحفّزهم على ريادة الأعمال، ويتيح لهم فرصاً استثمارية واعدة تساهم في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي».

وقامت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجولةٍ في أقسام المعرض، وعبّرت عن سعادتها بالتطور الملحوظ الذي يشهده المعرض عاماً بعد عام، كما التقت بالفنانين المشاركين في معرض «مصممين من الإمارات» الذي يقام بإشراف المصمم الإماراتي عمر القرق، ويضم أثاثاً ومنتجات لأكثر من 30 مصمماً ناشئاً من دولة الإمارات والمقيمين فيها، وتعرّفت سموها على توجهاتهم وطموحاتهم في مجال التصميم، وأشادت سموّها بجودة مستواهم الفني والإبداعي، وبتميز أفكارهم المتجددة التي تجسّدت في الأعمال المعروضة، كما التقت سموّها عدداً من العارضين والشركات والعلامات التجارية العالمية البارزة التي تقدم أعمالاً يدوية مبتكرة، وعروضاً متنوعة، ومساحات تفاعلية، ومفاهيم إبداعية متميزة.

وخلال الجولة، زارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بعض المنصات الخاصة بالدول المشاركة في المعرض، كما تعرّفت سموّها على بعض المبادرات المميزة ومنها «صمم في السعودية»، المبادرة الاستراتيجية التي تقدمها لجنة التصميم والهندسة المعمارية التابعة لوزارة الثقافة السعودية، ومبادرة «تصاميم داخلية من إسبانيا»، التي تجمع 10 شركات في معرض ديناميكي تم تنظيمه وتصميمه بوساطة استديو «بي 8» للعمارة والتصميم في دبي.

كما اطّلعت سموها على فعاليات وأعمال برنامج «تنوين» السنوي 2024، الذي ضم إبداعات مجموعة من أبرز المصممين الناشئين من داخل دولة الإمارات وخارجها.

كذلك، شملت زيارة سموّها النّسخة الأولى من معرض «إيديشنز»، وهو أول معرض متخصص بالفنون والتصاميم ذات الإصدارات المحدودة في الشرق الأوسط، وخلال زيارتها، التقت سموها بالمصممة الإماراتية الجود لوتاه، التي أطلقت مجموعة جديدة احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة على افتتاح الاستوديو الخاص بها، وإيوان مكتبي، الذي قدم مجموعة من السجاد ذات الإصدار المحدود من تصميم الفنان محمد أحمد إبراهيم.